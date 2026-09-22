Η KPMG International δημοσίευσε την έκθεση “2026 KPMG Global Tax Readiness Dividend”, η οποία αναδεικνύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα των φορολογικών διευθύνσεων ως κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας και συνεχών κανονιστικών αλλαγών. Η έκθεση βασίζεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 2.000 ανώτερα στελέχη σε 25 χώρες και εντοπίζει ένα διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις φορολογικές διευθύνσεις που είναι πλήρως ενοποιημένες, ευέλικτες και επεκτάσιμες και σε εκείνες που εξακολουθούν να περιορίζονται από μη ενοποιημένα συστήματα και αποσπασματικές πρακτικές λειτουργίας. Παράλληλα, παρέχει σαφείς κατευθύνσεις για το πώς οι οργανισμοί μπορούν να ακολουθήσουν το παράδειγμα των πρωτοπόρων οργανισμών.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από συνεχείς κανονιστικές, λειτουργικές και υποχρεώσεις αναφοράς, πρωτοβουλίες όπως το Pillar Two και οι απαιτήσεις για αναφορές σε πραγματικό χρόνο δεν αποτελούν μόνο θέματα φορολογικής συμμόρφωσης, αλλά επηρεάζουν άμεσα το λειτουργικό κίνδυνο, την επιχειρησιακή ευελιξία και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργανισμών.

Η έκθεση δίνει έμφαση στη φορολογική ετοιμότητα (tax readiness), η οποία αντικατοπτρίζει τον βαθμό στον οποίο μια φορολογική διεύθυνση μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και προληπτικά, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες προκλήσεις και στις διαρκείς μεταβολές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Παρότι πολλές επιχειρήσεις επενδύουν στον εκσυγχρονισμό των φορολογικών τους διευθύνσεων, λίγες έχουν καταφέρει να επιτύχουν ουσιαστική ενοποίηση. Ως αποτέλεσμα, εγκλωβίζονται στη λεγόμενη «παγίδα του ενδιάμεσου εκσυγχρονισμού» (“middle modernization trap”), όπου η εμφανής πρόοδος δεν μεταφράζεται σε πραγματική και βιώσιμη λειτουργική ετοιμότητα.

Ο David Linke, Global Head of Tax & Legal της KPMG International, δήλωσε «Οι οργανισμοί με υψηλό επίπεδο φορολογικής ετοιμότητας δεν λειτουργούν απλώς πιο αποτελεσματικά, επιτυγχάνουν ουσιαστικά καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η φορολογική ετοιμότητα δεν αφορά μόνο τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών. Προϋποθέτει τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης φορολογικής διεύθυνσης, η οποία συνδέει τους ανθρώπους, τις διαδικασίες, την τεχνολογία και τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας ταχύτερη υλοποίηση, μεγαλύτερη ευελιξία και ισχυρότερο στρατηγικό αντίκτυπο σε ολόκληρο τον οργανισμό.»

Η έκθεση αναδεικνύει πέντε βασικές διαστάσεις της φορολογικής ετοιμότητας, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια μιας σύγχρονης φορολογικής διεύθυνσης:

Ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων, που ενισχύουν τον έλεγχο, την εμπιστοσύνη και την προσαρμοστικότητα.

Αποδοτικές διαδικασίες και αποτελεσματική διαχείριση ροών εργασίας, που υποστηρίζουν την κλιμακούμενη λειτουργία σε πολλαπλές δικαιοδοσίες.

Σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές και υποδομές δεδομένων, που βελτιώνουν τη διαφάνεια, την ενοποίηση και τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες και δυνατότητες προσαρμογής.

Στρατηγική ευθυγράμμιση της φορολογικής διεύθυνσης με τους ευρύτερους επιχειρηματικούς στόχους, ώστε η φορολογία να συμμετέχει έγκαιρα στη λήψη κρίσιμων επιχειρηματικών αποφάσεων και να συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία αξίας.

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι οργανισμοί με υψηλότερο επίπεδο φορολογικής ετοιμότητας έχουν 4 έως 6 φορές πιθανότητες να υπεραποδώσουν σε όλους τους παραπάνω τομείς συγκριτικά με τους ανταγωνιστές τους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στο ανώτερο τεταρτημόριο της φορολογικής ετοιμότητας εμφανίζουν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, στις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού, στην ανθεκτικότητα και συνολικά στην επιχειρηματική απόδοση.

Ωστόσο, μόλις το 11% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι διαθέτουν πλήρως ολοκληρωμένες φορολογικές διευθύνσεις, ευθυγραμμισμένες με τις ανάγκες του οργανισμού, γεγονός που αναδεικνύει τη δυσκολία επίτευξης πραγματικά κλιμακούμενης φορολογικής ετοιμότητας. Παράλληλα, το 37% των ερωτηθέντων θεωρεί τον κανονιστικό κίνδυνο ως τη σημαντικότερη απειλή για την ανάπτυξη, ενώ το 34% εκφράζει ανησυχίες για την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων και το 30% αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των διασυνοριακών δραστηριοτήτων ως βασική πρόκληση. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις αναδυόμενες τεχνολογίες συγκαταλέγονται επίσης στις σημαντικότερες επιχειρησιακές ανησυχίες. Η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης επιταχύνεται, ωστόσο χωρίς ισχυρή επιχειρησιακή ενσωμάτωση και την απαραίτητη οργανωτική και τεχνολογική προετοιμασία, ο αντίκτυπός της παραμένει περιορισμένος.

Η Έφη Αδαμίδου, Partner, Head of Tax and Legal της KPMG στην Ελλάδα σημειώνει «Οι επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτύχουν επίπεδα φορολογικής ετοιμότητας αντίστοιχα με εκείνα των πρωτοπόρων επιχειρήσεων, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τη φορολογία ως βασικό άξονα της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, να υιοθετούν ευέλικτα λειτουργικά μοντέλα και να διασφαλίζουν την πλήρη λειτουργική ευθυγράμμιση σε ολόκληρο τον οργανισμό».

Η έκθεση ολοκληρώνεται με ένα πλαίσιο οκτώ στρατηγικών προτεραιοτήτων για τα στελέχη των φορολογικών διευθύνσεων, το οποίο περιλαμβάνει τον καθορισμό στόχων φορολογικής ετοιμότητας, την ενσωμάτωση της φορολογίας στον ευρύτερο επιχειρησιακό μετασχηματισμό, τη δημιουργία ενοποιημένων υποδομών φορολογικών δεδομένων, την αποφυγή της «παγίδας του ενδιάμεσου εκσυγχρονισμού», την επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη, την ενίσχυση της φορολογικής διακυβέρνησης, την εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού και των λειτουργικών μοντέλων, καθώς και τη μέτρηση της αξίας που δημιουργεί η φορολογική ετοιμότητα.

Η επίτευξη ουσιαστικής φορολογικής ετοιμότητας στο σημερινό ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί ολοκληρωμένα και ευέλικτα λειτουργικά μοντέλα που αξιοποιούν αποτελεσματικά την τεχνολογία και τα δεδομένα. Η προσέγγιση αυτή μπορεί να προσφέρει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ενισχύοντας παράλληλα τη δημιουργία μακροπρόθεσμης επιχειρηματικής αξίας.

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