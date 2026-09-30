Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις στην υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια και έκανε παράνομα χημειοθεραπείες.

Εκτός από τις χημειοθεραπείες που πραγματοποιούσε, ακόμα και σε ασθενείς χωρίς κακοήθειες, η κλινική δεν είχε σύμβαση με εξειδικευμένο γιατρό και διέθετε ελλιπές προσωπικό.

Επίσης, καταγγελίες κάνουν λόγο για ξυλοδαρμούς ασθενών, απρεπείς συμπεριφορές και άθλιες συνθήκες νοσηλείας, που οδήγησαν ακόμη και σε θάνατο ασθενούς.

Όλα αυτά συνέβαιναν επί χρόνια στην παθολογική κλινική της Θεσσαλονίκης, στην οποία μπήκε «λουκέτο» χθες το μεσημέρι, ύστερα από τον έλεγχο της Εθνικής αρχής Διαφάνειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, που επιδόθηκε χθες, η κλινική έχει δοθεί περιθώριο 15 ημερών για να εκκενωθεί, καθώς σε αυτήν εξακολουθούν να νοσηλεύονται κυρίως ηλικιωμένοι και βαριά ασθενείς, οι οποίοι δεν μπορούν να απομακρυνθούν άμεσα.

Η υπόθεση, μάλιστα, προκάλεσε την παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθεί και τι ακριβώς είχε συμβεί με τους ελέγχους στη συγκεκριμένη κλινική και πώς τα όργανα της Περιφέρειας δεν είχαν διαπιστώσει το ογκολογικό τμήμα.

Μετά τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού, αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Οι αποκαλύψεις για τις πρακτικές της ιδιωτικής κλινικής προκαλούν σοκ και αποτροπιασμό. Σύμφωνα με έναν καταγγέλοντα, του ζήτησαν 12.000 ευρώ για όλο τον χρόνο, για τρεις έως τέσσερις συνεδρίες, ποσό που, όπως υποστηρίζει, αφορούσε την αμοιβή του γιατρού, τα φάρμακα και το κρεβάτι.

«Μου ζητούσε για όλο τον χρόνο –που είναι 3-4 συνεδρίες– 12.000 ευρώ», αναφέρει χαρακτηριστικά, απαντώντας καταφατικά στην ερώτηση εάν είναι καρκινοπαθής.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί μέρος του υλικού που βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών.

Την ίδια ώρα, γιος πρώην ασθενούς, που μίλησε στο ΕΡΤNews, κατήγγειλε ότι το προσωπικό ήταν ελάχιστο και ότι πολλές φορές αναγκαζόταν ο ίδιος να ταΐζει τη μητέρα του.

«Να φανταστείτε ότι τη μητέρα μου τις περισσότερες φορές την τάιζα εγώ», είπε, ενώ έκανε λόγο και για λάθη στη χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής της, με αποτέλεσμα, όπως ανέφερε, να μην ελέγχεται το σάκχαρό της.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι και η καταγγελία άλλου συγγενή ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι είχε μεταφέρει τη μητέρα του στην κλινική για φυσικοθεραπεία και 20 ημέρες αργότερα την παρέλαβε σε πολύ βαριά κατάσταση.

«Δεν πάει καλά η μητέρα, να την πάρετε να την πάτε σε ένα νοσοκομείο», αναφέρει ότι του είπαν. Όπως περιγράφει, η γυναίκα βρισκόταν σε κώμα και το πόρισμα έκανε λόγο για αφυδάτωση.

Και στο διαδίκτυο, πάντως, καταγράφονται καταγγελίες συγγενών για την εμπειρία τους από την κλινική. «Κλινική εκτελεστήριο», αναφέρει ένας από τους καταγγέλλοντες, ενώ άλλη καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι ο άνθρωπός της ήταν απεριποίητος κατά τις επισκέψεις τους και «λερωμένος με εμετούς».

Θεσσαλονίκη: «Λουκέτο» και σε δεύτερη κλινική του ίδιου κλινικάρχη

Στο μεταξύ, μια ακόμη ιδιωτική κλινική που συνδέεται με τον ίδιο κλινικάρχη της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας εντόπισε το μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, οδηγήθηκε σε «λουκέτο» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση για την οριστική διακοπή λειτουργίας της δεύτερης κλινικής είχε ληφθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σφράγιση της κλινικής με τις παράνομες χημειοθεραπείες.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη κλινική βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη και η διαδικασία ακολούθησε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας της.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης κλινικής απασχολεί την επικαιρότητα. Σύμφωνα με το Mega, το 2024 είχε προκληθεί σάλος, έπειτα από καταγγελίες για κατσαρίδες, μούχλα και φθορές σε κλινική του στην Κατερίνη, με τον ίδιο να μιλά για ψεύδη.

Γεωργιάδης: Έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews διευκρίνισε πως «ό,τι καταγγελία έχουμε στο Υπουργείο Υγείας τη στέλνουμε αμέσως στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μια από αυτές ήταν και αυτή η καταγγελία. Στείλαμε στην Εθνική Αρχή διαφάνειας, ξεκίνησε ο έλεγχος και κατέληξε σε αυτό το αποτέλεσμα».

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι «οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα ασταμάτητα και τώρα με το Medwatch ακόμα περισσότερο», ενώ συμπλήρωσε ότι «έλεγχοι θα γίνουν σε όλους και παντού».