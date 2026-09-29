«Σφραγίστηκε» σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία -όπως προέκυψε από έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας– λειτουργούσε μη νόμιμα πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες, χωρίς άδεια. Την ίδια ώρα, τα ευρήματα των ελέγχων προκάλεσαν την παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, δικαστικοί επιμελητές επέδωσαν την απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, που είχε γνωστοποιήσει από χθες ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γούτικας.

Δικαστικοί επιμελητές στην κλινική της Θεσσαλονίκης:

Υπενθυμίζεται ότι την οριστική διακοπή της λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας κλινικής εισηγήθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ).

Ύστερα από αυτή την εξέλιξη, διακόπτεται πλήρως η λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής και οι ασθενείς που νοσηλεύονται εκεί αυτή την περίοδο θα πρέπει να μεταφερθούν σε άλλες δομές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, στην κλινική δόθηκε προθεσμία 15 ημερών, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι διαδικασίες για την εκκένωσή της και στη συνέχεια να «σφραγιστεί».

Τα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στη συγκεκριμένη κλινική εντοπίστηκε πλήθος παραβάσεων.

Ειδικότερα, η κλινική:

«- έθεσε σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο Ογκολογικό Τμήμα, μη νόμιμα, καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της δεν προβλεπόταν η λειτουργία του. Το Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς ωστόσο να έχει συνάψει έγγραφη σύμβαση μαζί του,

– ανάρτησε ενημερωτικό υλικό (βίντεο) στην ιστοσελίδα της στο οποίο φαίνεται ότι λειτουργεί Ογκολογικό Τμήμα και διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (θάλαμο βιολογικής ασφάλειας για χειρισμό κυτταροστατικών/χημειοθεραπευτικών φαρμάκων), παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη νόμιμη αδειοδότηση καθώς στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας της κλινικής δεν συμπεριλαμβάνεται Ογκολογικό Τμήμα,

– δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς, επιστημονικά υπεύθυνους Τμημάτων και δεν είχε συνάψει έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους ιατρούς της κλινικής, σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία,

– δεν απασχολούσε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού και δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες (π.χ. Ακτινοδιαγνώστης, κοκ),

– δεν διέθετε σε λειτουργία Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία ως υποχρεωτική σύμφωνα με τη δυναμικότητά της στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της».

Όπως επισημαίνει η ΕΑΔ, «ο ιδιώτης ιατρός, πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το Ογκολογικό Τμήμα, συνταγογραφούσε από το έτος 2022 και από το ιατρείο της κλινικής για ασθενείς του, χημειοθεραπευτικά φάρμακα και ακολούθως επιλαμβάνονταν της χορήγησής τους στο «Ογκολογικό Τμήμα» της κλινικής ενώ την προετοιμασία τους αναλάμβανε το προσωπικό της κλινικής. Ο ιατρός καθίσταται συνυπεύθυνος για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος στην κλινική, καθώς πέραν του ότι το εν λόγω Τμήμα δεν προβλέπεται στην άδεια λειτουργίας της Κλινικής, η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντιβαίνει στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και δεν διέθετε έγγραφη σύμβαση με την κλινική με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας τους».

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν επίσημα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας στην κλινική νοσηλεύονταν ασθενείς με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν κακοήθεια και στη διάρκεια της νοσηλείας χορηγήθηκαν χημειοθεραπευτικά φάρμακα. Αυτό, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελεί ένδειξη περί υποβολής μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής.

Τέλος, «η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της οικείας Περιφέρειας διενήργησε έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής έτους 2025 και διαπίστωσε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της».

Παράλληλα, η έκθεση της επιτροπής διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών.

Επίσης, διαβιβάστηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.