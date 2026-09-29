Για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη που φέρεται να πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια μίλησε το πρωί της Τρίτης 29/9 ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Θανάσης Ζαμάνης, εστιάζοντας στα ευρήματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και τις σοβαρές καταγγελίες που έρχονται στο φως.

Όπως είπε σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Newsroom», οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ ξεκίνησαν άμεσα, από την επόμενη κιόλας ημέρα, τον έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στην κλινική στη Θεσσαλονίκη συνταγογραφούνταν σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται, αλλά και εάν από αυτή τη διαδικασία έχει προκληθεί οικονομική ζημιά και ποιο είναι το ύψος της.

«Μετά το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, το οποίο μας κοινοποιήθηκε, ξεκινήσαμε άμεσα τον έλεγχο της συγκεκριμένης κλινικής. Θέλουμε να διαπιστώσουμε εάν πράγματι συνταγογραφούνταν εκεί σκευάσματα τα οποία δεν επιτρεπόταν να συνταγογραφούνται και εάν έχει προκληθεί κάποια ζημιά, καθώς και ποιο είναι το ύψος της», δήλωσε ο Θανάσης Ζαμάνης.

Παράλληλα, ο κ. Ζαμάνης σημείωσε πως «όλα θα τα εξετάσουμε στο πλαίσιο του δευτεροβάθμιου ελέγχου που πραγματοποιούμε. Τον πρώτο έλεγχο τον έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία έχει κάποιες διαπιστώσεις, σύμφωνα με το πόρισμά της, και αυτές τις διαπιστώσεις καλούμαστε τώρα να τις ελέγξουμε».

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ είπε ότι, εφόσον διαπιστωθεί οικονομική ζημιά, ο Οργανισμός θα προχωρήσει στη διεκδίκηση των χρημάτων.

Όπως τόνισε, πρόκειται για χρήματα των ασφαλισμένων, τα οποία ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται και για τα οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.