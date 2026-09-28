«Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από την ιδιωτική κλινική που βρέθηκε στο στόχαστρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της.

Ο κ. Γιαννάκος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δομή διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να κινηθούν οι αρμόδιοι μηχανισμοί.

«Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για να κινητοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η καταγγελία για την κλινική έφτασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά από αναφορές ασθενών και πολιτών.

Όπως υποστήριξε, η μονάδα βρισκόταν μόλις περίπου 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή – όπως ανέφερε – διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας.

«Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας», είπε ο κ. Γιαννάκος.

Οι καταγγελίες για τις ελλείψεις

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι στον έλεγχο διαπιστώθηκαν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Όπως ανέφερε, η κλινική παρουσίαζε εικόνα ογκολογικής μονάδας χωρίς το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ έκανε λόγο για έναν συνεργαζόμενο γιατρό χωρίς το απαιτούμενο πλαίσιο λειτουργίας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε αναφέρει στο πόρισμά της ότι η κλινική λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς να περιλαμβάνεται στην άδεια λειτουργίας της, ενώ εντόπισε ζητήματα σχετικά με το προσωπικό, τις συμβάσεις γιατρών, τη νοσηλευτική στελέχωση και την απουσία ΜΕΘ.

«Γιατί δεν έκλεισε νωρίτερα;»

Το μεγαλύτερο ερώτημα που θέτει ο Μιχάλης Γιαννάκος αφορά το χρονικό διάστημα ανάμεσα στον έλεγχο και στην τελική απόφαση για τη διακοπή λειτουργίας.

Όπως υποστηρίζει, οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας, όμως η κλινική συνέχισε να λειτουργεί.

«Η ψευτοκλινική συνέχισε να λειτουργεί κανονικά», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η σφράγιση έγινε τελικά μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε.

«Να μην πουλάνε ελπίδες σε ανθρώπους με καρκίνο»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι των ογκολογικών ασθενών και στην ευάλωτη θέση στην οποία βρίσκονται άνθρωποι που αναζητούν θεραπεία.

«Να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους», είπε.

Παράλληλα ανέφερε ότι δίπλα στην επίμαχη κλινική βρίσκεται το Θεαγένειο, καλώντας τους ασθενείς να εμπιστεύονται δομές που διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό.

Η επόμενη ημέρα μετά το πόρισμα

Η υπόθεση πλέον περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει διαβιβαστεί στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στον ΕΟΠΥΥ και στον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τι θα προκύψει από τις έρευνες, αλλά και στο αν θα αποδοθούν ευθύνες για τον τρόπο λειτουργίας της κλινικής και την καθυστέρηση στη λήψη μέτρων.