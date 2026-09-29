Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις και έχουν προκαλέσει τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη που έκανε χημειοθεραπεία σε ασθενείς κακοήθεια και δρούσε χωρίς κανέναν έλεγχο.

Η συγκεκριμένη κλινική εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό ασθενών και, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, λειτουργεί κυρίως ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Στην εξωτερική της σήμανση αναφέρεται ως Παθολογική Κλινική και Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, χωρίς να γίνεται αναφορά σε Ογκολογικό Τμήμα.

Στην ιστοσελίδα όμως της κλινικής της Θεσσαλονίκης υπήρχε αναρτημένο βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν και διαφημιζόταν η λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος. Στο εν λόγω βίντεο εμφανίζεται πνευμονολόγος με εξειδίκευση στην ογκολογία, ενώ παρουσιάζεται και ο εξοπλισμός που φέρεται να διέθετε η κλινική. Όπως αναφέρθηκε, ο συγκεκριμένος γιατρός δεν είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με την κλινική.

Στο μικροσκόπιο έχει μπει η νοσηλεία ασθενών για ολιγοήμερο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το ζήτημα της συνταγογράφησης συγκεκριμένων φαρμάκων σε ασθενείς για τους οποίους φέρεται να μην υπήρχε διάγνωση κακοήθειας.

Όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρά και υψηλού κόστους φάρμακα, με αποτέλεσμα να αναμένεται περαιτέρω έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιους ασθενείς συνταγογραφήθηκαν, για ποιον λόγο και αν πράγματι χορηγήθηκαν.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται επίσης να εξεταστεί εάν η πρόσβαση στα ΑΜΚΑ των ασθενών χρησιμοποιήθηκε για την καταχώριση ή συνταγογράφηση φαρμάκων χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι ή εάν τα συγκεκριμένα φάρμακα χημειοθεραπείας χορηγούνταν σε ασθενείς που νοσηλεύονταν στην κλινική χωρίς να πάσχουν από κακοήθεια.

Όπως αναφέρουν καταγγελίες, η λειτουργία που ελέγχεται φέρεται να είχε ξεκινήσει από το 2022.

Οι καταγγελίες για υποστελέχωση

Στα τέλη του 2025 και στις αρχές του 2026 είχαν υποβληθεί καταγγελίες στην Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία της συγκεκριμένης κλινικής. Οι καταγγελίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, υποστελέχωση, τις συνθήκες νοσηλείας των ασθενών, την καθαριότητα και την επάρκεια και κατάρτιση του προσωπικού.

Αντίστοιχες είναι οι αναφορές που φέρεται να είχαν γίνει και από συγγενείς ασθενών, ενώ σε διαδικτυακές αξιολογήσεις υπάρχουν σχόλια και πρώην εργαζομένων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στην κλινική.

Μετά τις καταγγελίες, η Επιτροπή Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών φέρεται να εισηγήθηκε προς τη Διεύθυνση Υγείας την ανάκληση της άδειας και τη διακοπή λειτουργίας της συγκεκριμένης κλινικής. Ωστόσο, από τις αρχές του 2026 μέχρι και την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας δεν είχε προχωρήσει η διακοπή λειτουργίας.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχώρησε στη διενέργεια ελέγχου, στο πλαίσιο του οποίου εξετάστηκαν οι συνθήκες και ο τρόπος λειτουργίας της κλινικής. Μετά τα ευρήματα του ελέγχου αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τόσο η λειτουργία της κλινικής όσο και οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών που είχαν προηγουμένως δεχθεί τις σχετικές καταγγελίες.

Σημειώνεται όμως πως παρά τις καταγγελίες και την εισήγηση για ανάκληση της άδειας και διακοπή λειτουργίας, η κλινική εξακολούθησε να λειτουργεί μέχρι την παρέμβαση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ενώ αναμένεται να εξεταστεί γιατί δεν είχε εντοπιστεί νωρίτερα η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος χωρίς άδεια, καθώς και εάν είχαν πραγματοποιηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έρευνα στόχο έχει να εξετάσει συνολικά τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής, τις καταγγελίες που είχαν υποβληθεί, τις διαδικασίες ελέγχου, αλλά και τη συνταγογράφηση και ενδεχόμενη χορήγηση ογκολογικών φαρμάκων.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και οι επόμενες ενέργειες των αρμόδιων αρχών αναμένεται να αποσαφηνίσουν το σύνολο των ζητημάτων που έχουν τεθεί.

ΠΟΕΔΗΝ: «Επιτέλους σφραγίζεται μια ψευτοκλινική στη Θεσσαλονίκη – Να μην πουλάνε ελπίδες σε ανθρώπους με καρκίνο»

«Επιτέλους σφραγίζεται μια κλινική φάντασμα στη Θεσσαλονίκη». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από την ιδιωτική κλινική που βρέθηκε στο στόχαστρο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών προβλημάτων στη λειτουργία της.

Ο κ. Γιαννάκος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δομή διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ότι χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να κινηθούν οι αρμόδιοι μηχανισμοί.

«Έπρεπε να χαθεί ένας άνθρωπος άδικα από κομπογιαννίτες αεριτζήδες σε κλινικές κοτετσοσφαγεία για να κινητοποιηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, η καταγγελία για την κλινική έφτασε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, μετά από αναφορές ασθενών και πολιτών.

Όπως υποστήριξε, η μονάδα βρισκόταν μόλις περίπου 500 μέτρα από το Θεαγένειο Νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκομεία της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή – όπως ανέφερε – διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας.

«Είδαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας», είπε ο κ. Γιαννάκος.