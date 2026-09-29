Μια ακόμη ιδιωτική κλινική που συνδέεται με τον ίδιο κλινικάρχη της μονάδας στη Θεσσαλονίκη, όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε εντοπίσει μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, οδηγήθηκε σε «λουκέτο» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση για την οριστική διακοπή λειτουργίας της δεύτερης κλινικής είχε ληφθεί περίπου μία εβδομάδα πριν από τη σφράγιση της κλινικής με τις παράνομες χημειοθεραπείες.

Σύμφωνα με την Αντιπεριφέρεια Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη κλινική βρίσκεται στην ανατολική Θεσσαλονίκη και η διαδικασία ακολούθησε την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας της.

Προβλήματα σε κλίνες και προσωπικό

Όπως ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στο Thesspost.gr, η Περιφέρεια προχώρησε στη λήψη του μέτρου αφού προηγουμένως είχαν εξαντληθεί τα περιθώρια συμμόρφωσης.

Κατά τους ελέγχους διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις κλίνες και τη στελέχωση της κλινικής.

Η διοίκηση της κλινικής είχε κληθεί να προχωρήσει σε διορθωτικές ενέργειες, ωστόσο σε νέο έλεγχο διαπιστώθηκε ότι παρέμεναν προβλήματα σχετικά με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

«Το σφράγισμα είναι το τελευταίο μέτρο»

Ο Κώστας Γιουτίκας εξήγησε ότι η διακοπή λειτουργίας μιας ιδιωτικής κλινικής αποτελεί το αυστηρότερο διοικητικό μέτρο και εφαρμόζεται όταν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα προηγούμενα στάδια ελέγχου και συμμόρφωσης.

Όπως ανέφερε, στη διαδικασία εμπλέκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, ενώ μετά την υπογραφή της απόφασης αναλαμβάνει δικαστικός επιμελητής την επίδοσή της.

Παράλληλα, πριν από το οριστικό κλείσιμο μιας κλινικής πρέπει να προηγηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταφορά των ασθενών και τη διαχείριση του προσωπικού.

Δύο κλινικές στο επίκεντρο των ελέγχων

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπόθεση της άλλης κλινικής του ίδιου κλινικάρχη, όπου η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε αναφέρει ότι λειτουργούσε Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες.

Η υπόθεση εκείνη έχει προκαλέσει και εισαγγελική έρευνα, ενώ η κλινική σφραγίστηκε μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της.