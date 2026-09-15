Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου, υιοθετώντας σχετική έκθεση έπειτα από αίτημα των ελληνικών δικαστικών Αρχών.

Με ανάρτησή της στο Instagram, η κ. Λατινοπούλου, σχολιάζει με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τη στάση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Βελόπουλου, κάνοντας λόγο για κοινή στάση στην επίμαχη ψηφοφορία και απαντώντας παράλληλα σε όσους την έχουν κατά καιρούς χαρακτηρίσει «δεκανίκι» της κυβέρνησης.

«Οι μάσκες έπεσαν! Όπου βλέπετε να με αποκαλούν δεκανίκι να πηγαίνετε να τρίβετε αυτό το βίντεο στα μούτρα τους! Όχι, γιατί μας έπρηζαν τόσο καιρό με την επική μπαρούφα οτι τάχα μου δήθεν εγώ ήμουν το δεκανίκι του ….Μητσοτάκη. Για μια αστεία και αστήρικτη υπόθεση που ξεκίνησε με τις πλάτες και τις ευλογίες του συστήματος Βελόπουλου σήμερα ΝΔ και Βελόπουλος στο ευρωκοινοβούλιο χέρι χέρι ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας μου, επιτέλους φανερώθηκαν! Ξυπνήστε τους», αναφέρει στην ανάρτησή της, η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή της Λογικής».