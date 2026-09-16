Ο Ανδρέας Μικρούτσικος συνεχίζει τη συνεργασία του με το MEGA και θα βρίσκεται στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου και της ομάδας του «Χαμογέλα και πάλι!», μέσα από ειδικές εμφανίσεις όποτε η επικαιρότητα το απαιτεί.

Ο γνωστός παρουσιαστής θα έχει τη δική του ξεχωριστή παρουσία στην εκπομπή, σχολιάζοντας τα γεγονότα με τον ιδιαίτερο τρόπο του, την άμεση κριτική ματιά και τον χαρακτηριστικό λόγο που τον έχει κάνει να ξεχωρίζει όλα αυτά τα χρόνια.

Η ανακοίνωση του MEGA για την πρεμιέρα

Κάθε μέρα είναι μία καλή αφορμή για χαμόγελο. Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 09:40, το «Χαμογέλα και πάλι!» βρίσκει τη θέση του στην καθημερινή πρωινή ζώνη του MEGA, με την αυθεντικότητα, την οικειότητα και τη διάθεση που το έχουν κάνει να ξεχωρίζει.

Η Σίσσυ Χρηστίδου και η παρέα της έρχονται με την ίδια διάθεση να σχολιάζουν όσα συμβαίνουν, να συζητούν όσα αξίζει να συζητηθούν και να προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης, γέλιου και ουσιαστικής ψυχαγωγίας.

Στο πλευρό της Σίσσυς Χρηστίδου βρίσκονται σταθερά ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Νίκος Συρίγος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η Βάλια Χατζηθεοδώρου, συνθέτοντας μια δεμένη ομάδα με χημεία, χιούμορ και άποψη. Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μοιράζεται συνταγές, γευστικές προτάσεις και ιδέες που κάνουν την κουζίνα πιο δημιουργική.

Ο ρόλος του Ανδρέα Μικρούτσικου

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος παραμένει στο δυναμικό του MEGA και θα δίνει τα δικά του ραντεβού με τη Σίσσυ Χρηστίδου και την παρέα του «Χαμογέλα και πάλι!», όταν η επικαιρότητα το επιτάσσει. Στη δική του στήλη, τα γεγονότα γίνονται αφορμή για ανάλυση χωρίς περιστροφές, με απρόβλεπτες αναγνώσεις. Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με τον γνώριμο και αιχμηρό λόγο του, δεν φοβάται να πει τα πράγματα όπως τα βλέπει.

Το τρέιλερ της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι»

Στο νέο τρέιλερ του Χαμογέλα και πάλι, η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τι πρόκειται να συμβεί από Δευτέρα 21/9.

«Ποιος θα μας το έλεγε; Τόσα χρόνια μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Από φέτος όμως κάθε μέρα. Κάποια πράγματα αλλάζουν, άλλα πάλι δεν αλλάζουν ποτέ. Η παρέα μας, τα γέλια μας, οι κουβέντες μας… Και φυσικά ο Παύλος,ο Νίκος,ο Κωνσταντίνος και η Βάλια. Θα Χαμογελάμε και πάλι μαζί, κάθε μέρα πια από τις 09:40 το πρώι. Τα λέμε τις καθημερινές!».