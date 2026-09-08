Οι αγώνες ΑΕΚ – ΛΑΣΚ Λίντσερ και Ολυμπιακός – Βόλος ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (8/9).

Η Ένωση θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Αυστρίας, στις 19:45, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούν στις 21:45 τον Βόλο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Άστον Βίλα Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Λίντσερ Champions League

21:45 ΣΚΑΪ Ολυμπιακός – Βόλος Superbet Κύπελλο Ελλάδας

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ ChampionsLeague

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόλτον – Γουέστ Χαμ EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Μπέτις Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ Champions League