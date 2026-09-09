Το MEGA υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν με δύο μεγάλες πρεμιέρες. Τα «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» και το «Κάμπινγκ» ανοίγουν την αυλαία του νέου προγράμματος με πρωτότυπες ιστορίες και κοινό παρονομαστή την υψηλή αισθητική.

Η νέα σεζόν ξεκινά με δύο σειρές που συναντούν διαφορετικές πλευρές της μυθοπλασίας: ένα συναρπαστικό ερωτικό δράμα και μια ασυνήθιστη κωμική ιστορία με στοιχεία αστυνομικού μυστηρίου. Δύο μεγάλες παραγωγές, με ξεχωριστή ταυτότητα και εθιστική πλοκή, σηματοδοτούν την έναρξη της τηλεοπτικής χρονιάς στο MEGA.

Η δυναμική αυτή εκκίνηση συνιστά μια πρώτη γεύση του πλούσιου προγράμματος που ετοιμάζει το MEGA για φέτος, με σταθερό στόχο να δημιουργεί ποιοτικές σειρές και να αποτελεί την καθημερινή συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού.

«Δυο Μαύρα Πουκάμισα»

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 21:00, κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο η πολυσυζητημένη δραματική σειρά του MEGA, «Δυο Μαύρα Πουκάμισα».

Δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέρφια. Μία γυναίκα που μπαίνει ανάμεσά τους και αλλάζει οριστικά τις ισορροπίες. Ένα παρελθόν γεμάτο μυστικά που επιστρέφει για να δοκιμάσει σχέσεις, δεσμούς και συνειδήσεις. Ο Μανούσος (Βασίλης Μπισμπίκης), ένας εκρηκτικός, αλλά βαθιά δοτικός άνδρας και ο Σήφης (Αντώνης Μυριαγκός), ένας ήρεμος και εσωστρεφής άνθρωπος, συνδέονται με μια μακρά και ειλικρινή φιλία. Η άφιξη της γοητευτικής Μαρκέλλας (Μαριάννα Κιμούλη) θα ταράξει συθέμελα τον κόσμο τους και θα τους φέρει αντιμέτωπους με αποφάσεις που θα ανατρέψουν τη ζωή τους. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» πλαισιώνονται από ένα εξαιρετικό καστ αναγνωρισμένων και νέων ηθοποιών.

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου -που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός»- σε σενάριο της Εμμανουέλας Αλεξίου και σκηνοθεσία των Μάριου Καραμάνη και Κώστα Κιμούλη, η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA ξετυλίγει μια συγκλονιστική ιστορία για την πίστη, την προδοσία και τη δύναμη της αλήθειας, που πάντα βρίσκει τον τρόπο να βγαίνει στο φως.

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«Κάμπινγκ»

Τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 21:00, τη σκυτάλη παίρνει η νέα κωμική σειρά «Κάμπινγκ», με ένα πολυπρόσωπο πρωταγωνιστικό σύνολο ηθοποιών. Ισορροπώντας με δεξιοτεχνία ανάμεσα στην κωμωδία και το μυστήριο, η νέα πρόταση του MEGA εξερευνά τις ανθρώπινες σχέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται, όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες.

Ένας φιλήσυχος και φαινομενικά ασήμαντος λογιστής μετατρέπεται αίφνης σε απρόθυμο διαχειριστή της μαφίας. Αποφασισμένος να κάνει τη δική του επανάσταση, ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) παίρνει τα παιδιά του και μια βαλίτσα με παράνομο χρήμα και καταφεύγει στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί θα συναντήσει μια «πολύχρωμη» συντροφιά εκκεντρικών χαρακτήρων, με επικεφαλής τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου), καθένας από τους οποίους κρατά φυλαγμένα τα δικά του μυστικά.

Με όχημα το ευφάνταστο χιούμορ, η σειρά σε διασκευή σεναρίου από την Έλενα Σολωμού και τον Κωστή Παπαδόπουλο και σκηνοθεσία του Σέργιου Κωνσταντινίδη, ξεδιπλώνει μια ξεκαρδιστική και ταυτόχρονα συγκινητική ιστορία για την ανάγκη του ανήκειν, τη φιλία, την αλληλεγγύη και την αποδοχή της διαφορετικότητας.

Δείτε το τρέιλερ: