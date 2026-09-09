Η δεύτερη μέρα που βρέθηκαν απέναντι οι εκπομπές «Στούντιο στις 3», με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο και το «Στούντιο 4» της Κατερίνας Καραβάτου και του Χρήστου Φερεντίνου, έδωσαν την πρωτιά στην εκπομπή του ΣΚΑΪ σύμφωνα με τις μετρήσεις τηλεθέασης.

Τα στοιχεία της Nielsen αποτυπώνουν τη μεταξύ τους διαφορά τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο.

Το «Στούντιο στις 3» του ΣΚΑΪ σημείωσε 6,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ στο σύνολο των τηλεθεατών έφτασε το 9,2%.

Από την άλλη πλευρά, το «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1, με την Κατερίνα Καραβάτου και τον Χρήστο Φερεντίνο, κατέγραψε 5,1% στο δυναμικό κοινό και 5% στο γενικό σύνολο.