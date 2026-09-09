Τη βαθιά του θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εκφράζει ο Όμιλος ΣΚΑΪ, αποχαιρετώντας τον δημοφιλή τραγουδιστή που είχε συνδεθεί και με το The Voice.

Με ανακοίνωσή του, ο Όμιλος ΣΚΑΪ κάνει λόγο για μια μεγάλη απώλεια και αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει «μοναδικό και αυθεντικό».

«Ο Όμιλος ΣΚΑΪ, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της αιφνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια.

Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας, ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας.

Αντίο Γιώργο, θα μας λείψεις πολύ».