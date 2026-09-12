Με ένα ζεϊμπέκικο αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζωνάκη επέλεξαν να ξεκινήσουν τη σημερινή εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ η Μίνα Καραμήτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, θέλοντας με τον δικό τους τρόπο να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τραγουδιστή.

Στην έναρξη της εκπομπής εμφανίστηκαν στο πλατό τέσσερις χορευτές, ενώ ακούστηκε το τραγούδι «Ώρες Μικρές» του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι χορευτές χόρεψαν ζεϊμπέκικο και στη συνέχεια οι δύο παρουσιαστές πήραν τη θέση τους στο πλατό, μιλώντας για τον καλλιτέχνη και την προσωπικότητά του.

Η Μίνα Καραμήτρου αναφέρθηκε στον αντισυμβατικό χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη και στις αναμνήσεις που έχει αφήσει στους ανθρώπους που τον γνώρισαν ή τον παρακολούθησαν επί χρόνια πάνω στην πίστα.

«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη χορέψαμε πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα. Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από εκεί πάνω», ανέφερε η δημοσιογράφος μετά το χορευτικό.

«Ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης»

Η Μίνα Καραμήτρου μίλησε με συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως ήταν ένας καλλιτέχνης που ξεχώριζε για τον δικό του τρόπο έκφρασης, αλλά παράλληλα σεβόταν τους συναδέλφους του.

«Ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του και αυτό φαινόταν πάνω στην πίστα. Έξω από το νυχτερινό κέντρο θυμάμαι να κερνάει τα παιδιά που περίμεναν να τον δουν», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στις εξελίξεις που ακολούθησαν τον θάνατό του, σημειώνοντας πως η υπόθεση έχει πλέον πάρει και δικαστικές διαστάσεις.

«Μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική», πρόσθεσε.

«Έζησε όλα στο κόκκινο»

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γρηγοριάδης αναφέρθηκε στη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και στις διαφορετικές πλευρές της ζωής του, από την τεράστια επιτυχία μέχρι τα προσωπικά του πάθη και τα λάθη.

«Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που τα έζησε όλα στο κόκκινο: την επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη από το κοινό αλλά και τα πάθη του, τα λάθη του. Μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά», ανέφερε.

Το αφιέρωμα των δύο δημοσιογράφων έγινε ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζονται και νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως.