Εμφανώς συγκινημένος και με σπασμένη φωνή, ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτισε από τη σκηνή τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της μεγάλης επετειακής συναυλίας του στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Λίγο μετά την έναρξη της συναυλίας, ο Αντώνης Ρέμος θέλησε να αφιερώσει μια ξεχωριστή στιγμή στον συνάδελφό του, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες.

Αφού ολοκλήρωσε το πρώτο τραγούδι, κάλεσε το κοινό να χειροκροτήσει τον Θανάση Βασιλά, τον οποίο χαρακτήρισε «το μπουζούκι που ήταν κοντά» στον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και τον πρώην μαέστρο του, Γιάννη Δίσκο.

Στη συνέχεια, με τη φωνή του να «σπάει» από τη συγκίνηση, ο Αντώνης Ρέμος είπε:

«Μια μικρή στιγμή αλλά με πολύ μεγάλη αγάπη, που θέλω σε αυτό το σημείο, όχι με την απουσία μας αλλά με την παρουσία μας να στείλουμε εκεί ψηλά στον ουρανό για τον Γιώργο μας ένα τραγούδι. Γιώργο, έφυγες νωρίς».

Αμέσως μετά ερμήνευσε το «Ανήκω σε Μένα», μία από τις γνωστές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη, με το κοινό να τραγουδά μαζί του και να συμμετέχει σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Η συγκινητική αφιέρωση έγινε στο πλαίσιο της μεγάλης συναυλίας του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, όπου γιορτάζει τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.