Κρίσιμη θεωρείται η Δευτέρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματά τους και να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι δύο γιατροί αναμένεται να αναπτύξουν ενώπιον των δικαστικών αρχών τη δική τους εκδοχή για όσα συνέβησαν, με βασικό σημείο της υπερασπιστικής τους γραμμής να αποτελεί το ζήτημα των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης που εντοπίστηκαν στον χώρο.

Τι υποστηρίζουν για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Οι δύο γιατροί φέρεται να υποστηρίζουν ότι είχαν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης προς τον Ιατρικό Σύλλογο σχετικά με την ύπαρξη των δύο μηχανημάτων.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, για το πρώτο μηχάνημα είχε πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία μέσα στο 2025, ενώ για το δεύτερο είχε προγραμματιστεί αυτοψία για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, καθώς από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου έχει διατυπωθεί διαφορετική θέση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο.

Ο γιατρός που υποστηρίζει ότι δεν είχε εμπλοκή στο ραντεβού

Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στο συγκεκριμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το γραφείο του απλώς συστεγαζόταν με εκείνο της συζύγου του, η οποία είχε αναλάβει το ραντεβού του τραγουδιστή.

Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι την επίμαχη ώρα βρισκόταν εκτός του χώρου για γεύμα, ενώ είχε προγραμματισμένα και άλλα τρία ραντεβού. Όπως αναμένεται να αναφέρει, ενημερώθηκε εκ των υστέρων για το έκτακτο περιστατικό που είχε σημειωθεί στο ιατρείο.

Από την πλευρά της, η δεύτερη κατηγορούμενη γιατρός φέρεται να αποδίδει τυχόν λάθη ή παραλείψεις στον αιφνιδιασμό και τον πανικό που, σύμφωνα με την ίδια, επικράτησαν κατά τη διαχείριση του περιστατικού.

Παράλληλα, αναμένεται να επιμείνει ότι δεν υπήρχε δόλος ή πρόθεση στις ενέργειες και στις αποφάσεις που έλαβε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Τι ζητά η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία και να ζητήσει περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συγγενείς του τραγουδιστή αναμένεται να καταθέσουν αίτημα για ουσιαστική αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενώ παράλληλα προτίθενται να ζητήσουν την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι να αποσαφηνιστεί πλήρως το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε του περιστατικού που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή.

Καταγγελίες για τον τρόπο καταγραφής των ασθενών

Ένα ακόμη ζήτημα που έχει προκαλέσει ερωτήματα αφορά τον τρόπο καταγραφής των ασθενών που υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση.

Η κ. Λεονάρδου αναφέρθηκε στη διαδικασία και υποστήριξε ότι στο μηχάνημα δεν καταχωρίζονταν τα ονόματα των ασθενών.

Όπως ανέφερε, όταν έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα στη γιατρό, φέρεται να έλαβε την απάντηση ότι δεν υπήρχε σχετική καταγραφή, καθώς η ίδια γνώριζε τους ασθενείς που υποβάλλονταν στη διαδικασία.

«Η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία»

Η κ. Λεονάρδου ήταν κατηγορηματική και ως προς το εάν επιτρέπεται να πραγματοποιείται θεραπεία πλασμαφαίρεσης στον συγκεκριμένο χώρο.

«Η θεραπεία πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται να γίνεται σε ιδιωτικά ιατρεία. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει εγκρίνει αυτή τη λειτουργία αυτού του μηχανήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, κατά τον πρόσφατο έλεγχο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε διαφορετικές αίθουσες του ιατρείου. Σύμφωνα με όσα μετέφερε η ίδια, η γιατρός είχε αναφέρει ότι είχε προμηθευτεί το μηχάνημα από εταιρεία του εξωτερικού και ότι είχε αναλάβει την αντιπροσώπευσή του.

Το ζήτημα των μηχανημάτων, των ελέγχων που είχαν προηγηθεί και του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνταν αναμένεται πλέον να εξεταστεί στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, μαζί με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τις συνθήκες του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.