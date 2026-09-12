Με μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή ξεκίνησε η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς ο δημοφιλής τραγουδιστής θέλησε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του.

Ο Αντώνης Ρέμος ανέβηκε στη σκηνή εμφανώς συγκινημένος, ενώ στο video wall πίσω του εμφανίστηκε μια μεγάλη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη. Στη συνέχεια ερμήνευσε το «Ανήκω σε μένα», σε μια φορτισμένη στιγμή που συγκίνησε το κοινό.

Η συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στο ελληνικό τραγούδι πέρασε από αρκετές δυσκολίες πριν τελικά ξεκινήσει, με την έναρξή της να καθυστερεί περίπου δύο ώρες.

Η μεγάλη βραδιά ήταν προγραμματισμένο να αρχίσει στις 20:00, ωστόσο λίγο μετά τις 18:00 ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας εύλογη ανησυχία για το αν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συναυλία.

Το κοινό παρέμεινε στον χώρο κρατώντας ομπρέλες και περιμένοντας ενημέρωση από τους διοργανωτές. Όταν τελικά δόθηκε το «πράσινο φως» για την πραγματοποίηση της συναυλίας, προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα, καθώς μεγάλος αριθμός θεατών είχε ανέβει στην εξέδρα VIP1.

Για λόγους ασφαλείας, οι διοργανωτές προχώρησαν στην εκκένωση της εξέδρας, με αποτέλεσμα να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση.

Μια μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου

Η Θεσσαλονίκη δεν επιλέχθηκε τυχαία για τη συγκεκριμένη επετειακή συναυλία, καθώς εκεί μεγάλωσε ο Αντώνης Ρέμος και έκανε τα πρώτα του μουσικά βήματα.

Η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη, με τον ίδιο τον τραγουδιστή να χαρακτηρίζει τη βραδιά ως μια συμβολική ανταπόδοση της αγάπης και της στήριξης που έχει δεχθεί από το κοινό κατά τη διάρκεια της 30χρονης πορείας του.

Με κεντρικό μήνυμα «Μόνο μια φορά γίνεσαι 30», ο Αντώνης Ρέμος παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή γεμάτη τραγούδια, αναμνήσεις και σημαντικές συνεργασίες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στο ελληνικό τραγούδι.

Στον χώρο της συναυλίας έχει προβλεφθεί και ειδική πρόσβαση για ΑμεΑ, στην αριστερή πλευρά της σκηνής.

1.200 drones και ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα

Η παραγωγή της επετειακής συναυλίας έχει σχεδιαστεί σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα, με περισσότερους από 1.000 τεχνικούς και 100 μουσικούς και performers να συμμετέχουν στη βραδιά.

Περισσότερα από 1.000 τετραγωνικά μέτρα LED οθονών έχουν αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία, ενώ 10 γιγαντοοθόνες σε 10 διαφορετικές τοποθεσίες της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με 30 κάμερες live feed, μεταφέρουν την εικόνα της συναυλίας σε υψηλή ευκρίνεια.

Ιδιαίτερο μέρος του θεάματος αποτελεί το μεγάλο drone show. Συνολικά 1.200 drones, από την DRNS και τον Σέργιο Τζιάνο, συμμετέχουν στην παραγωγή, η οποία παρουσιάζεται ως το μεγαλύτερο drone show που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Η βραδιά συμπληρώνεται από show πυροτεχνημάτων, με την επιμέλεια της Nannos Fireworks.

Τη σκηνοθετική επιμέλεια έχει ο Γιώργος Νανούρης, την τηλεσκηνοθεσία ο Stefano Sartini και το Visual Direction ο Steven Airth. Το Lighting & Production Design έχει αναλάβει ο Μενέλαος Ορφανός.

Οι καλλιτέχνες που ανεβαίνουν στη σκηνή

Ο Αντώνης Ρέμος πλαισιώνεται από μια μεγάλη ομάδα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, με τους οποίους έχει συνδεθεί μουσικά κατά τη διάρκεια της πορείας του.

Στη μεγάλη επετειακή συναυλία συμμετέχουν, με σειρά εμφάνισης, οι Γρηγόρης Αρναούτογλου, Μαντώ, Καίτη Γαρμπή, Γιώργος Θεοφάνους, Gipsy Kings, SNAP!, Mr. President, Haddaway, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, Željko Joksimović και Δέσποινα Βανδή.

Στη σκηνή συμμετέχουν επίσης οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θάνος Γκιουλετζής, καθώς και ο DJ Αντώνης Δημητριάδης.

Η πολυμελής ορχήστρα βρίσκεται υπό την καθοδήγηση των Νίκου Ζέρβα και Γιάννη Δίσκου, ενώ τη βραδιά συμπληρώνει μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένη να μετατρέψει τη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης σε ένα μεγάλο μουσικό σκηνικό για τον εορτασμό των 30 χρόνων του Αντώνη Ρέμου.