Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου, στον Πύργο, καθώς ο ποδηλάτης που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά υπέκυψε στα τραύματά του.

Το δυστύχημα άφησε πίσω του ακόμη πέντε τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με το patrisnews, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση από τον Πύργο προς την Αρχαία Ολυμπία.

Στη σφοδρή σύγκρουση ενεπλάκη και ο ποδηλάτης, ο οποίος τραυματίστηκε βαρύτατα και, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η νέα αυτή τραγωδία έρχεται να αναδείξει για μία ακόμη φορά την επικινδυνότητα των κάθετων διελεύσεων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών.