Πλημμυρισμένα σπίτια, αποκλεισμένοι δρόμοι και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος συνθέτουν την εικόνα στα δυτικά νησιά της Χαβάης μετά το πέρασμα του κυκλώνα Λόουλ. Στην Καουάι, ένα από τα κύρια νησιά του αρχιπελάγους στον Ειρηνικό, με περίπου 70.000 κατοίκους, το 91% των πελατών της τοπικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας έμεινε χωρίς ρεύμα.

Ο κυκλώνας πέρασε από την περιοχή τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ως κατηγορίας 2, με ανέμους που έφταναν τα 170 χλμ./ώρα. Το κέντρο του κινήθηκε σε απόσταση περίπου 65 χιλιομέτρων από το αραιοκατοικημένο νησί Νιιχάου και 95 χιλιομέτρων από την Καουάι, προτού αρχίσει να απομακρύνεται προς τον ωκεανό.

Στη Γουαϊνίχα, στη βόρεια ακτή της Καουάι, η στάθμη του νερού ανέβηκε γρήγορα, καλύπτοντας δρόμους και εισόδους κατοικιών. Κάτοικοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ενώ οι διακοπές ηλεκτροδότησης έκαναν ακόμη δυσκολότερη την κατάσταση.

Μία από αυτούς, η Μέγκαν Γουόνγκ, απομακρύνθηκε με το όχημά της όταν έκρινε ότι ήταν πλέον επικίνδυνο να παραμείνει στο σπίτι. Σε άλλες περιοχές του νησιού, χείμαρροι μετέφεραν λάσπη και φερτά υλικά μέχρι τη θάλασσα. Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στο Μάουι, άλλο μεγάλο νησί της Χαβάης, όπου πλημμύρες κατέστησαν τμήματα του δρόμου προς τη Χάνα απροσπέλαστα για συμβατικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Καουάι ανακοίνωσε ότι η εκτίμηση των ζημιών θα ξεκινούσε μόλις το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ώστε να μην προκύψουν νέα περιστατικά και να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις διάσωσης.

«Καθώς ξημερώνει και το εύρος των ζημιών που προκάλεσε ο κυκλώνας Lowell είναι πιο ξεκάθαρο, θέλουμε να αποφύγουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν χωρίς κανένα λόγο νέες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Έλτον Ούσιο, διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Περιστατικών της Καουάι.

Σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν με εντολή του κυβερνήτη της Χαβάης, Τζος Γκριν. Παρότι το κέντρο του κυκλώνα άρχισε να απομακρύνεται, οι ισχυρές βροχές και ο επικίνδυνος κυματισμός συνέχιζαν να απειλούν τις πληττόμενες περιοχές.

Ο Λόουλ είχε φτάσει πρόσκαιρα την περασμένη εβδομάδα στην κατηγορία 5, την υψηλότερη στην κλίμακα Σαφίρ–Σίμπσον. Αναμενόταν να εξασθενήσει σταδιακά τις επόμενες ημέρες, αφήνοντας τις τοπικές αρχές να καταγράψουν την έκταση των ζημιών.