Νέα δημόσια αιχμή κατά του πρώην συζύγου της, Γιώργου Πατούλη, εξαπέλυσε η Μαρίνα Σταυράκη, με αφορμή ανάρτησή του στα social media για τα μελλοντικά του σχέδια.

Η κ. Σταυράκη σχολίασε την ανάρτηση του πρώην περιφερειάρχη, χρησιμοποιώντας μια ιδιαίτερα αιχμηρή έκφραση, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο την ένταση στις σχέσεις των δύο πρώην συζύγων, παρά το γεγονός ότι το διαζύγιό τους είχε παρουσιαστεί αρχικά ως συναινετικό.

Κάτω από την ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη, η Μαρίνα Σταυράκη έγραψε χαρακτηριστικά: «Πού να κατέβεις βρε κακομοίρη;»

Το σχόλιο προκάλεσε εντύπωση, καθώς αποτελεί τη δεύτερη δημόσια τοποθέτηση της Μαρίνας Σταυράκη σε βάρος του πρώην συζύγου της μέσα σε λίγες ημέρες.

Η νέα αιχμή της Μαρίνας Σταυράκη

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η Μαρίνα Σταυράκη είχε αφήσει επίσης αιχμές κατά του Γιώργου Πατούλη, αυτή τη φορά με αφορμή φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει ο ίδιος μαζί με τον γιο τους, Αλέξανδρο, για τη γιορτή του.

Η ίδια είχε εκφράσει δημόσια την αντίθεσή της στην έκθεση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία ενός γονέα στη ζωή του παιδιού του δεν αποδεικνύεται μέσα από αναρτήσεις.

Η νέα παρέμβασή της, ωστόσο, ήταν σαφώς πιο προσωπική, καθώς αυτή τη φορά απευθύνθηκε ευθέως στον πρώην σύζυγό της, χαρακτηρίζοντάς τον «κακομοίρη».

Από το συναινετικό διαζύγιο στη δημόσια αντιπαράθεση

Οι νέες δημόσιες τοποθετήσεις της Μαρίνας Σταυράκη έρχονται να προσθέσουν ένα ακόμη επεισόδιο στη σχέση των δύο πρώην συζύγων.

Το ζευγάρι είχε διανύσει περίπου 35 χρόνια κοινής πορείας πριν οδηγηθεί στον χωρισμό. Η περίοδος που ακολούθησε δεν ήταν χωρίς εντάσεις, με τις δύο πλευρές να έχουν ανταλλάξει εξώδικα, προτού τελικά προχωρήσουν στο διαζύγιο.

Παρά το γεγονός ότι η λύση του γάμου τους είχε αρχικά χαρακτηριστεί συναινετική και οι δύο είχαν προχωρήσει στις ζωές τους, οι τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις της Μαρίνας Σταυράκη δείχνουν ότι οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες.

Η νέα αιχμηρή τοποθέτηση, μάλιστα, ήρθε με αφορμή μια ανάρτηση που αφορούσε τα επόμενα βήματα του Γιώργου Πατούλη, μετατρέποντας για ακόμη μία φορά τα social media σε πεδίο δημόσιας αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο πρώην συζύγων.