Βρετανός τουρίστας επέλεξε τα Χανιά για τις καλοκαιρινές διακοπές του και επειδή έπεσε θύμα των κουνουπιών, αποφάσισε να ζητήσει αποζημίωση από το ξενοδοχείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από ένα μήνα στα Χανιά και το διαχειρίστηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος της Περιφέρειας Κρήτης, Κυριάκος Κώτσογλου, έγραψε η ιστοσελίδα patris.gr.

Ο Βρετανός, μετά το συμβάν, έφυγε επιτόπου από το κατάλυμα και έστειλε φωτογραφία με το πόδι του που είχε γεμίσει από τσιμπήματα κουνουπιών ζητώντας να εξεταστεί «ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο».

Ζήτησε επίσης να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να του αποσταλούν τα αποτελέσματα.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν αγνοούμε το αίτημα του επισκέπτη, αντίθετα το εξετάζουμε και του απαντάμε άμεσα, με ευγένεια, είτε έχει δίκιο είτε άδικο. Το ζήτημα είναι να αποφύγεις μια αρνητική εξέλιξη που θα δυσφημίσει τον τόπο σου, να νιώσει ο επισκέπτης ότι τον άκουσες και τον σεβάστηκες», είπε ο κ. Κώτσογλου.

Ανέφερε μάλιστα ότι μετά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε και την απάντηση του Εντεταλμένου Συμβούλου, είπε ότι «θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά για διακοπές στην Κρήτη!».