Ο Γουίλεμ Νταφόε αφήνεται στους ήχους του μπουζουκιού και χορεύει ζεϊμπέκικο, σε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας «Το Πάρτι Γενεθλίων» («The Birthday Party»).

Ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός εμφανίζεται στον ρόλο του Μάρκου Τιμολέον, ενός ισχυρού Έλληνα επιχειρηματία με εμφανείς αναφορές στη ζωή και στην προσωπικότητα του Αριστοτέλη Ωνάση. Στο σχετικό βίντεο, ο ήρωας σηκώνεται μόνος του και χορεύει, ενώ ακούγεται το τραγούδι «Αρχιπέλαγος», με τις μοναδικές φωνές του Γιώργου Μαργαρίτη και της Αλεξάνδρας Επίθετη.

Το κομμάτι υπογράφουν στιχουργικά η Αλεξάνδρα Επίθετη και ο Γιώργος Καρναβάς, τη μουσική έχει γράψει ο Prins Obi, ενώ στο μπουζούκι βρίσκεται ο Χρήστος Σκόνδρας.

Η ιστορία της ταινίας εκτυλίσσεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σε ένα ιδιωτικό νησί του Ιονίου. Ο Μάρκος Τιμολέον οργανώνει ένα πολυτελές πάρτι για τα γενέθλια της μοναχοκόρης του, Σοφίας, όμως πίσω από τη γιορτή κρύβονται οικογενειακές συγκρούσεις, προσωπικά συμφέροντα και ένα σχέδιο που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη και σκηνοθετείται από τον Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα και στην Αττική, με το καστ να συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, η Βικ Κάρμεν Σόνε, η Έμμα Σουάρεθ και ο Τζο Κόουλ.