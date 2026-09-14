Το Half Note Jazz Club ανοίγει τις πόρτες του για 46η σεζόν, συνεχίζοντας μια μακρά διαδρομή που το έχει καθιερώσει ως σημείο αναφοράς για τη jazz και τη live μουσική στην Αθήνα.

Τη νέα του σεζόν εγκαινιάζει με έναν καλλιτέχνη διεθνούς ακτινοβολίας: τον -επί δύο συνεχόμενες χρονιές- υποψήφιο για Grammy ,Βραζιλιάνο κιθαρίστα, συνθέτη και ενορχηστρωτή Chico Pinheiro, ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μαζί με το εξαιρετικό κουαρτέτο του. Μαζί του στην μπάντα, ένας από τους κορυφαίους πιανίστες στην Ν. Υόρκη, ο Helio Alves που έχει την δική του διακριτή πορεία στην μουσική σαν leader. Από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η βραζιλιάνικη μουσική παράδοση συναντά τη jazz και την κλασική μουσική, σε μια έναρξη αντάξια της ιστορίας του Half Note Jazz Club.

Ο Chico Pinheiro γεννήθηκε και μεγάλωσε στο São Paulo κι έδειξε από μικρός ότι επρόκειτο να διαπρέψει στην μουσική. Ξεκίνησε να παίζει κιθάρα όταν ήταν 6 χρονών και σύντομα χαρακτηρίστηκε παιδί θαύμα. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, κλήθηκε να δουλέψει σαν session κιθαρίστας σε studio αρχικά αλλά και σε περιοδείες τοπικών καλλιτεχνών αργότερα. Πολύ σύντομα η φήμη του εξαπλώθηκε και άρχισε να γίνεται περιζήτητος παντού στη Βραζιλία αλλά και το εξωτερικό. Το 1994 πήρε υποτροφία για το περίφημο Berklee College of Music της Βοστώνης κι αποφοίτησε με διάκριση το ‘98.

Το 2002 ο Chico Pinheiro έφτιαξε την δική του μπάντα και την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Meia Noite Meio Dia» που έλαβε, όχι μόνο στη Βραζιλία αλλά και παγκοσμίως, εκπληκτικές κριτικές, συμπεριλαμβανόμενο στα 10 καλύτερα άλμπουμ της Βραζιλίας την χρονιά εκείνη. Σ’ αυτό το ντεμπούτο του συμμετείχαν και οι σπουδαίοι guest Lenine, Ed Motta, Chico César και Maria Rita. Τα επόμενα 2 albums του είχαν την ίδια μεγάλη αποδοχή και το 2010 στο album του «There’s a storm inside» συμμετείχε η μεγάλη Dianne Reeves κι ο σαξοφωνίστας Bob Mintzer. To περιοδικό «Downbeat», το «Rolling Stone» αλλά και πολλά ακόμη έντυπα το κατέταξαν στα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ο δίσκος βραβεύτηκε στην Αμερική ως ο καλύτερος Latin Jazz δίσκος της χρονιάς.

Από το 2017 ο Chico Pinheiro εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Ν. Υόρκη και στο διάστημα αυτό –εκτός της εξαιρετικής δισκογραφίας του που συνεχίζει – συνεργάστηκε με μία λίστα μυθικών καλλιτεχνών μερικοί από τους οποίους είναι: Placido Domingo, Kathleen Battle, Brad Mehldau, Dianne Reeves, Kurt Elling, Danilo Pérez, Nnenna Freelon, Herbie Hancock, Brian Blade, Ron Carter, Chris Potter, John Patitucci, WDR Big Band, Orpheus Chamber Orchestra, The Paris Jazz Big Band, The Swiss Jazz Orchestra,Esperanza Spalding, Joe Lovano, Luciana Souza, Terri Lynne Carrington, Eddie Gomez, Lee Ritenour, Abraham Laboriel, Cachaíto Lopez (από Buena Vista), ενώ παράλληλα συμμετείχε και στο περίφημο κουαρτέτο με κιθάρες Seasons Guitar Quartet με τους Anthony Wilson, Julian Lage & Steve Cardenas.

Το 2020 και το 2021 ο Chico Pinheiro προτάθηκε για Grammy στην κατηγορία Best Latin Jazz album.

Στις παραστάσεις του στην Αθήνα συμμετέχει και ο εκπληκτικός πιανίστας Helio Alves. Γεννημένος κι αυτός στο São Paulo της Βραζιλίας, συνδυάζει την ρυθμική πολυπλοκότητα της σύγχρονης βραζιλιάνικης μουσικής με την έντονη ενέργεια της τζαζ. Κάτοικος Ν.Υόρκης ο Helio Alves έχει λάβει επαίνους ως περιζήτητος sideman με καλλιτέχνες όπως οι Joe Henderson, Yo-Yo Ma, Sadao Watanabe, Slide Hampton, Airto Moreira & Flora Purim, Paquito D’Rivera, Romero Lubambo, ενώ έχει μία σημαντική δισκογραφία σαν leader.

Στις παραστάσεις αυτής την περιοδείας του o Chico Pinheiro έχει δύο ακόμη εξαιρετικούς μουσικούς, τους καταξιωμένους Mathias Allamane στο κοντραμπάσο και Rogério Pitomba στα ντραμς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει original συνθέσεις του Chico Pinheiro συμπεριλαμβανομένης μουσικής από το υποψήφιο για Grammy άλμπουμ του City of Dreams, μαζί με νέα κομμάτια αλλά και φρέσκες ερμηνείες βραζιλιάνικων κλασικών κομματιών.

Από την Παρασκευή 9 έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το Half Note Jazz Club έχει την χαρά να φιλοξενεί έναν μουσικό, τον οποίο ο ίδιος ο θρύλος Pat Metheny τοποθετεί στην κορυφή της λίστας των κιθαριστών παγκοσμίως, τον Chico Pinheiro.

Ταυτότητα παράστασης

CHICO PINHEIRO – guitar

HELIO ALVES – piano

MATHIAS ALLAMANE – bass

ROGÉRIO PITOMBA – drums

Έναρξη: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου & Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 22:30 – Κυριακή 11 Οκτωβρίου & Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 21:30

Τιμές εισιτηρίων: από 20€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

τηλ: 210 9213310