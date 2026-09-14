Οι Oasis δεν δείχνουν καμία διάθεση να πατήσουν φρένο μετά τη μεγάλη επανένωσή τους. Το βρετανικό συγκρότημα που σημάδεψε την εποχή της Britpop ανακοίνωσε τη Δευτέρα μια νέα, τεράστια περιοδεία 38 συναυλιών για το 2027, με στάσεις στη Βρετανία, την Ιρλανδία, την ηπειρωτική Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Liam και ο Noel Gallagher, οι δύο αδελφοί που για χρόνια βρίσκονταν σε ανοιχτή σύγκρουση, θα επιστρέψουν στη σκηνή με ένα πρόγραμμα που ξεκινά τον Μάιο και ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο.

Η νέα περιοδεία έρχεται μετά την εκρηκτική επιστροφή των Oasis το 2025, η οποία προκάλεσε τεράστια ζήτηση για εισιτήρια, ουρές πολλών ωρών και έντονες αντιδράσεις για τις απότομες αυξήσεις στις τιμές.

Σταθερές τιμές για να μην επαναληφθεί το χάος

Αυτή τη φορά, οι διοργανωτές επιχειρούν να αποφύγουν μια νέα «μάχη» για τα εισιτήρια.

Οι θαυμαστές θα μπορούν να εγγραφούν εκ των προτέρων ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο αγοράς, ενώ οι τιμές των βασικών εισιτηρίων θα είναι σταθερές.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι τιμές θα κυμαίνονται από 71,50 λίρες έως 266,60 λίρες, δηλαδή περίπου από 96,50 δολάρια έως το υψηλότερο επίπεδο της συγκεκριμένης κατηγορίας εισιτηρίων.

Η αλλαγή αυτή έρχεται μετά το φιάσκο του 2025, όταν χιλιάδες θαυμαστές περίμεναν επί ώρες στις ηλεκτρονικές ουρές και, όταν έφταναν τελικά στη σειρά τους, έβλεπαν ότι οι τιμές είχαν αυξηθεί σημαντικά.

«Ξεκινήστε τους εορτασμούς»

Με χαρακτηριστικό ύφος, οι Oasis συνόδευσαν την ανακοίνωση της νέας περιοδείας με ένα σύντομο μήνυμα προς τους θαυμαστές τους.

«Ξεκινήστε τους εορτασμούς», ανέφερε η μπάντα, προσθέτοντας ότι θα επιστρέψει «για να ανεβάσει ξανά το ηθικό του κόσμου».

Και συνέχισε: «Ελάτε να δείτε τη φόρμα μας. Θα είναι ένα θέαμα που αξίζει να το δει κανείς».

Πέντε συναυλίες στη Γλασκώβη και 11 στο Μάντσεστερ

Η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Μάιο με πέντε συναυλίες στη Γλασκώβη. Στη συνέχεια οι Oasis θα επιστρέψουν στο Μάντσεστερ, την πόλη όπου γεννήθηκε η μπάντα και όπου ξεκίνησε το φαινόμενο που άλλαξε τη βρετανική μουσική σκηνή των 90s.

Εκεί θα πραγματοποιήσουν 11 εμφανίσεις στο Etihad Stadium, έναν από τους μεγαλύτερους σταθμούς του νέου tour.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε:

Μόναχο

Βαρκελώνη

Άμστερνταμ

Παρίσι

Ρώμη

Βοστώνη

Λας Βέγκας

Slane Castle στην Ιρλανδία

Το μεγάλο φινάλε θα δοθεί τον Σεπτέμβριο, με τέσσερις συναυλίες στο Knebworth, στη νότια Αγγλία.

Επιστροφή στο Knebworth, 31 χρόνια μετά

Η επιλογή του Knebworth έχει τεράστιο συμβολισμό για τους Oasis.

Εκεί, το 1996, στην κορύφωση της επιτυχίας τους, είχαν δώσει δύο ιστορικές συναυλίες μπροστά σε συνολικά περίπου 250.000 θεατές.

Οι εμφανίσεις εκείνες έχουν μείνει στην ιστορία της βρετανικής μουσικής και θεωρούνται μέχρι σήμερα μία από τις κορυφαίες στιγμές της εποχής της Britpop.

Τώρα, περισσότερο από τρεις δεκαετίες αργότερα, οι Gallagher επιστρέφουν στο ίδιο μέρος, αυτή τη φορά για τέσσερις βραδιές.

Από το «Definitely Maybe» στο «Morning Glory»

Οι Oasis υπήρξαν το μεγαλύτερο κιθαριστικό συγκρότημα της Βρετανίας τη δεκαετία του 1990.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, «Definitely Maybe», κυκλοφόρησε το 1994 και γνώρισε άμεση επιτυχία.

Ακολούθησε το «(What’s the Story) Morning Glory?», το οποίο εξελίχθηκε στο πιο εμπορικό άλμπουμ της δεκαετίας και περιλάμβανε ορισμένα από τα τραγούδια που καθόρισαν μια ολόκληρη γενιά.

Ανάμεσά τους τα «Wonderwall» και «Don’t Look Back in Anger».

Ο χωρισμός του 2009 και η μεγάλη επιστροφή

Για χρόνια, πάντως, η ιδέα ότι οι Oasis θα ανέβαιναν ξανά μαζί στη σκηνή έμοιαζε σχεδόν αδύνατη.

Οι συνεχείς εντάσεις ανάμεσα στον Noel Gallagher, βασικό συνθέτη της μπάντας, και τον μικρότερο αδελφό του Liam, τραγουδιστή του συγκροτήματος, οδήγησαν τελικά στη διάλυση των Oasis το 2009.

Η σχέση τους παρέμεινε ιδιαίτερα τεταμένη για περισσότερο από μία δεκαετία, με δημόσιες επιθέσεις και δηλώσεις που έμοιαζαν να αποκλείουν κάθε πιθανότητα επανένωσης.

Όταν, όμως, ανακοινώθηκε το 2024 ότι τα δύο αδέλφια θα συνεργάζονταν ξανά, η αντίδραση του κοινού ήταν τεράστια.

Η ζήτηση για τα εισιτήρια της περιοδείας του 2025 προκάλεσε πραγματική φρενίτιδα.

Η επιστροφή που κέρδισε κοινό και κριτικούς

Η πρώτη συναυλία της επανενωμένης μπάντας στο Κάρντιφ έγινε δεκτή με ενθουσιασμό τόσο από τους θαυμαστές όσο και από τους μουσικοκριτικούς.

Πολλοί έγραψαν ότι οι Oasis ακούγονταν τόσο δυνατοί όσο και στις καλύτερες εποχές τους.

Η επιστροφή τους εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα των τελευταίων ετών και δημιούργησε εκ νέου τεράστιο ενδιαφέρον γύρω από τη μπάντα.

Και ντοκιμαντέρ για την επανένωση

Η ιστορία της επιστροφής των Oasis έχει ήδη περάσει και στη μεγάλη οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ «Oasis: Don’t Look Back in Anger», που καταγράφει την περιοδεία της επανένωσης, παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Με την ανακοίνωση των 38 νέων συναυλιών, γίνεται πλέον σαφές ότι η επανένωση των αδελφών Gallagher δεν επρόκειτο για μια σύντομη επιστροφή νοσταλγίας.

Οι Oasis επιστρέφουν ξανά και το 2027 αναμένεται να είναι ακόμη μία χρονιά όπου το «Wonderwall» και το «Don’t Look Back in Anger» θα ακουστούν από δεκάδες χιλιάδες φωνές σε στάδια από το Μάντσεστερ μέχρι το Λας Βέγκας.