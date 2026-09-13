Η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος συναντώνται για δεύτερη χρονιά επί σκηνής και επισκέπτονται ξανά τις «Μικρές Ταπεινώσεις» τους. Μια τρυφερή και μοναδική παράσταση που έρχεται ξανά αυτή τη σεζόν, για να συγκινήσει και πάλι το κοινό.

Ένα ημερολόγιο ενός ανθρώπου που καταγράφει μέρα προς μέρα τη ζωή του, δυο μουσικοί, η Νεφέλη Φασούλη και ο Πάνος Παπαδόπουλος και όλες οι μικρές ταπεινώσεις της ζωής. Η παράσταση που αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό και σημείωσε απανωτά sold out, επιστρέφει στο Baumstrasse.

Ο Πάνος Παπαδόπουλος σημειώνει: «Ένα ημερολόγιο του παππού μου Νίκου, στάθηκε σαν αφορμή για να φτιάξουμε με τη Νεφέλη αυτή την παράσταση. Η λεπτομερής καταγραφή των περιστατικών της καθημερινότητας του, μέσα από την ευγενική του ματιά, με κάνει να σκέφτομαι πόσο πολύπλοκος και όμορφος μηχανισμός είναι στο βάθος του ο άνθρωπος. Με τη ξεχωριστή γραφή της Λένας Κιτσοπούλου και δύο εξαιρετικούς μουσικούς επί σκηνής, τον Κωστή Χριστοδούλου και τον Κίμωνα Καρούτζο, θα επιχειρήσουμε να εκφράσουμε όλα εκείνα τα “σ’ αγαπώ” που δεν τολμήσαμε

να εκμυστηρευτούμε στην ώρα τους.»

Ταυτότητα παράστασης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Νεφέλη Φασούλη

Σκηνικά – Κοστούμια: Αλεξάνδρα – Αναστασία Φτούλη

Σχεδιασμός Φωτισμών: Παναγιώτης Τσεβρένης

Πρόσθετα Κείμενα: Λένα Κιτσοπούλου

Μουσικοί επί σκηνής: Πιάνο | Κωστής Χριστοδούλου, Κοντραμπάσο | Κίμωνας Καρούτζος

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής

Από τις 12 Οκτωβρίου και για 11 συλλεκτικές παραστάσεις:

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου

Τρίτη 20 Οκτωβρίου

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Διάρκεια παράστασης: 75 λεπτά

Προπώληση ticketservices.gr

BAUMSTRASSE

2ος όροφος – Σερβίων 8, Βοτανικός

Τηλέφωνο: 6907183406 (ώρες 18.00-22.00)