Μιλώντας σε εκδήλωση του Turning Point USA στη Τζόρτζια την Τρίτη, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις διάρκειας άνω των 20 ωρών με το Ιράν, στις οποίες ηγήθηκε της αμερικανικής αντιπροσωπείας.

Όπως σημείωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν θέλει να κάνει, ας πούμε, μια μικρή συμφωνία. Θέλει να πετύχει τη μεγάλη συμφωνία».

«Αυτή είναι η ανταλλαγή που προτείνει», ανέφερε ο Βανς αναφερόμενος στον Τραμπ, ο οποίος – όπως είπε – στέλνει το μήνυμα προς την Τεχεράνη ότι «αν δεσμευτείτε πως δεν θα αποκτήσετε πυρηνικά όπλα, θα κάνουμε το Ιράν να ευημερήσει».

«Θα το κάνουμε οικονομικά ευημερούν, και θα εντάξουμε τον ιρανικό λαό στην παγκόσμια οικονομία με έναν τρόπο που δεν έχει συμβεί σε όλη μου τη ζωή», πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.