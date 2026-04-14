Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν στο Πακιστάν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.

«Πρέπει να μείνετε εκεί, όντως, γιατί κάτι μπορεί να συμβεί τις επόμενες δύο ημέρες, και είμαστε περισσότερο πρόθυμοι να πάμε εκεί», φέρεται να είπε ο Τραμπ.⁠

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε σήμερα τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γεχιέλ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντι Μοουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Αΐσα.

Ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.