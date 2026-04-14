Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει προβλήματα στο εσωτερικό το τελευταίο χρονικό διάστημα και τώρα φαίνεται να χάνει το MAGA και τους χριστιανούς ψηφοφόρους που τον ανέδειξαν πρόεδρο των ΗΠΑ.

Τα σημάδια είναι έντονα εδώ και καιρό, ωστόσο το πρόσφατο χρονικό διάστημα ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ότι δεν ελέγχει την ετερόκλητη συμμαχία, χάρη στην οποία ελέγχει τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το Axios, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, ο Τραμπ έθεσε σε δοκιμασία την αφοσίωση της χριστιανικής βάσης του κινήματος MAGA με μια σειρά από εξαιρετικά προκλητικές ενέργειες.

Όλα ξεκίνησαν το Πάσχα των Καθολικών, όταν ο Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν σε μια ανάρτηση στο Truth Social γεμάτη βωμολοχίες, την οποία έκλεισε με τη φράση «Δόξα στον Αλλάχ».

Δύο μέρες αργότερα, προειδοποίησε το Ιράν ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε», προκαλώντας την αποτροπιασμό ορισμένων από τους στενότερους πρώην συμμάχους του, μεταξύ των οποίων οι Τάκερ Κάρλσον, Άλεξ Τζόουνς και Κάντας Οουένς.

Την Κυριακή το βράδυ, ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πάπα Λέοντα XIV -τον πρώτο Πάπα που γεννήθηκε στις ΗΠΑ- χαρακτηρίζοντάς τον «ΑΔΥΝΑΜΟ απέναντι στο έγκλημα και καταστροφικό στην εξωτερική πολιτική», εξοργισμένος που ο Λέων είχε καταδικάσει τις απειλές του εναντίον του λαού του Ιράν.

Μέσα σε μία ώρα, ο Τραμπ δημοσίευσε μια εικόνα του εαυτού του, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται ως μια μορφή που θυμίζει τον Χριστό — να θεραπεύει έναν κατάκοιτο άνδρα, με φόντο αετούς και την αμερικανική σημαία.

Ντόναλντ Τραμπ – Πάπας Λέων

Η εικόνα προκάλεσε σπάνιες επικρίσεις από τους υποστηρικτές του MAGA, οι οποίοι τον κατηγόρησαν για βλασφημία. Ο Τραμπ διέγραψε την ανάρτηση το πρωί της Δευτέρας, λέγοντας στους δημοσιογράφους: «Υποτίθεται ότι είμαι εγώ ως γιατρός, που κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Και όντως κάνω τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα».

Εντούτοις, οι καθολικοί, που αποτελούν περίπου το ένα πέμπτο του πληθυσμού των ΗΠΑ, είναι η πιο ισχυρή ομάδα ψηφοφόρων που μπορεί να κρίνει την έκβαση των εκλογών και μία από τις κοινωνικές ομάδες που συσπειρώθηκε γύρω από το πρόσωπο του Τραμπ.

Οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου εναντίον του Πάπα -ο οποίος είναι πολύ πιο δημοφιλής από τον ίδιο- ενδέχεται λοιπόν να αποβούν αυτοκαταστροφικές στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον αμερικανικό λαό είναι να έχει έναν αρχιστράτηγο που αναλαμβάνει αποφασιστική δράση για την εξάλειψη των απειλών και τη διασφάλιση της ασφάλειάς του, και αυτό ακριβώς έκανε ο πρόεδρος Τραμπ με την επιτυχημένη επιχείρηση “Epic Fury”», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Ντέιβις Ίνγκλ.

Επίσης, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Axios: «Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες με μεγάλο αριθμό ακολούθων διαφωνούν δημοσίως με την απόφαση του προέδρου -και πολλά παραδοσιακά Μέσα Ενημέρωσης προβάλλουν με ενθουσιασμό τα σχόλιά τους για να προσπαθήσουν να σπείρουν τη διχόνοια- η βάση των υποστηρικτών του MAGA δεν κλονίζεται καθόλου. Οι ισχυρισμοί αυτών των σχολιαστών ότι αυτό θα διαρρήξει κατά κάποιον τρόπο την υποστήριξη προς τον πρόεδρο δεν επιβεβαιώνονται ούτε αντανακλώνται στα στοιχεία των δημοσκοπήσεων».

Η συντηρητική παρουσιάστρια Μέγκιν Κέλι, στην οποία επιτέθηκε πρόσφατα ο Τραμπ, εξέφρασε διαφορετική άποψη, αναφέροντας: «Η συμμαχία που εξέλεξε τον Τραμπ έχει διαλυθεί εντελώς και έχει γίνει κομμάτια. Το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιον έχει χάσει ο Τραμπ. Το ερώτημα είναι ποιος μένει.»