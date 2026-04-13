Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στη διαγραφή της ανάρτησης στην οποία εμφανιζόταν, μέσω εικόνας τεχνητής νοημοσύνης, ως μορφή που παρέπεμπε στον Ιησού Χριστό, έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η δημοσίευσή της.

Σύμφωνα με τον Guardian, η εικόνα αποσύρθηκε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή της στην πλατφόρμα Truth Social, καθώς προκάλεσε κύμα αντιδράσεων ακόμη και εντός του ίδιου του συντηρητικού και πολιτικού χώρου που στηρίζει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η ανάρτηση, η οποία είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, απεικόνιζε τον Τραμπ ως φιγούρα που παραπέμπει στον Ιησού Χριστό, να εκπέμπει θεϊκό φως και να αγγίζει έναν ασθενή σε σκηνή θεραπείας.

Στη φωτογραφία, χωρίς επεξηγηματική λεζάντα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζεται με λευκή και κόκκινη τήβεννο, να βάζει το χέρι στο μέτωπο ενός αρρώστου, κλινήρη στο νοσοκομείο ενώ τον λούζει με ένα λευκό φως.

Γύρω του, άνθρωποι προσεύχονται ή κάτι προσμένουν και στο φόντο μια αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετοί και άλλες μορφές.

Η φωτογραφία όπως ήταν φυσικό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις.

Το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο, όπως επισημαίνεται, είναι ότι η κριτική δεν προήλθε από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά από πρόσωπα που παραδοσιακά στηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Η Ράιλι Γκέινς, παρουσιάστρια του Fox News, σχολίασε ότι «λίγη ταπεινότητα θα του έκανε καλό», σημειώνοντας πως «ο Θεός δεν πρέπει να γελοιοποιείται».

Παράλληλα, η συντηρητική σχολιάστρια Μέγκαν Μπάσαμ χαρακτήρισε την εικόνα «εξωφρενική βλασφημία» και κάλεσε τον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη, ενώ η Ίζαμπελ Μπράουν μίλησε για «αηδιαστική και απαράδεκτη» ανάρτηση.

Ακόμη και χρήστες της πλατφόρμας Truth Social εξέφρασαν δυσαρέσκεια, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για χώρο όπου κυριαρχεί η υποστήριξη προς τον Τραμπ.