Η Μοσάντ αρνείται τις κατηγορίες ότι απέτυχε η αποστολή της στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αλλαγή καθεστώτος μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και τώρα.

Ο διευθυντής της υπηρεσίας, Ντέιβιντ Μπαρνέα, σε δηλώσεις που παραχώρησε κατά τη διάρκεια τελετής για το Ολοκαύτωμα, δήλωσε ότι η κατασκοπεία της δεν θα ησυχάσει μέχρι να συμβάλει στην πτώση του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο ελεύθερης και λιγότερο βίαιης χώρας.

«Η αποστολή μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν πιστεύαμε ότι η αποστολή μας θα ολοκληρωνόταν αμέσως με το τέλος των μαχών, αλλά μάλλον είχαμε σχεδιάσει, και πραγματικά είχαμε σχεδιάσει να συνεχίσουμε, και αυτό θα γίνει εμφανές ακόμη και μετά την περίοδο των επιθέσεων κατά της Τεχεράνης», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο επικεφαλής της Μοσάντ μίλησε δημόσια για τον ρόλο του και τις απόψεις του σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Αυτό έγινε, σύμφωνα με το ισραηλινό δημοσίευμα, επειδή η Μοσάντ δέχτηκε έντονες επικρίσεις στο Ισραήλ για τον ρόλο που διαδραμάτισε στον πόλεμο. Οι επικριτές υποστήριξαν ότι στρατιωτικά επετεύχθησαν οι στόχοι (δολοφονίες ηγετών, καταστροφή στρατιωτικών στόχων κτλ), όχι όμως και πολιτικά, με αποτέλεσμα η απειλή του Ιράν να μην έχει εξαλειφθεί.

Ο Μπαρνέα λοιπόν, υποστήριξε ότι το ιρανικό καθεστώς μπορεί ακόμη να πέσει, τονίζοντας ότι ποτέ η Μοσάντ δεν ανέφερε πως θα ερχόταν αμέσως η πολιτική αλλαγή στο Ιράν.

«Η Μοσάντ ενημέρωσε υψηλόβαθμους αξιωματούχους τόσο του Ισραήλ όσο και των ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος θα επέλθει μόνο μετά από έναν πόλεμο με το Ιράν, και όχι εν μέσω αυτού. Ως εκ τούτου, η Μοσάντ απορρίπτει τους ισχυρισμούς ότι απέτυχε ή ότι προσπάθησε να “ξεγελάσει” τις ΗΠΑ ώστε να πιστέψουν σε ψευδαισθήσεις σχετικά με την αλλαγή καθεστώτος», είπε στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι ο πόλεμος συνέβαλε στη διαμόρφωση πιο ευνοϊκών συνθηκών για μια τέτοια αλλαγή, και ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί σημαντική επιπλέον προσπάθεια στο μέλλον.