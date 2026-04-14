Νέες διπλωματικές διεργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από τις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, με τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι ενδέχεται να πραγματοποιηθεί σύντομα ένας ακόμα κύκλος συνομιλιών, σε μια περίοδο όπου καταβάλλονται προσπάθειες να διατηρηθεί και να επεκταθεί η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε στο Reuters αξιωματούχος της ιρανικής πρεσβείας στο Πακιστάν, υπάρχει πιθανότητα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών να επαναληφθούν είτε εντός της τρέχουσας εβδομάδας είτε στις αρχές της επομένης. Την ίδια στιγμή, πηγές που είχε επικαλεστεί νωρίτερα το διεθνές πρακτορείο ανέφεραν ότι αντιπροσωπείες από την Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη ενδέχεται να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή με άμεση γνώση των επαφών υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ωστόσο δεν αποκλείεται οι δύο πλευρές να επιστρέψουν ακόμα και πριν από το τέλος της εβδομάδας. Όπως διευκρίνισε, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο Ιράν, προκειμένου να αποστείλουν εκ νέου αντιπροσώπους και να συνεχιστεί η διαπραγματευτική διαδικασία.

«Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι αντιπροσωπείες κρατούν ανοιχτές (ημερομηνίες) από την Παρασκευή ως την Κυριακή», δήλωσε επίσης ιρανική υψηλόβαθμη πηγή στο Reuters.

Παράλληλα, δύο πακιστανικές πηγές με γνώση των εξελίξεων ανέφεραν ότι το Ισλαμαμπάντ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και με τις δύο πλευρές, προκειμένου να καθοριστεί ο χρόνος διεξαγωγής του επόμενου γύρου, ο οποίος εκτιμάται ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί εντός του Σαββατοκύριακου.

«Απευθυνθήκαμε στο Ιράν και λάβαμε θετική απάντηση ότι θα είναι ανοιχτοί σε έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», δήλωσε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της πακιστανικής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αρμόδιες αρχές του Πακιστάν, καθώς το υπουργείο Εξωτερικών, ο στρατός και το γραφείο του πρωθυπουργού δεν απάντησαν σε σχετικό αίτημα του Reuters για σχόλιο. Αντίστοιχα, καμία απάντηση δεν έχει δοθεί ούτε από τον Λευκό Οίκο.

Την ίδια ώρα, δύο ανώτατες πακιστανικές πηγές μιλώντας στο AFP ανέφεραν ότι το Πακιστάν επιχειρεί εκ νέου να φέρει τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μία εξ αυτών επεσήμανε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την παράταση της ισχύουσας κατάπαυσης του πυρός.

«Διεξάγονται προσπάθειες για να οδηγηθούν εκ νέου τα δύο μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Βεβαίως θέλουμε να ξαναέρθουν στο Ισλαμαμπάντ, αλλά ο τόπος δεν έχει ακόμη καθοριστεί», σημείωσε η μία πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, που στόχευαν σε συνολική διευθέτηση του πολέμου πέραν της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός που έχει ήδη συμφωνηθεί, ολοκληρώθηκαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Δεύτερος αξιωματούχος, επίσης υπό καθεστώς ανωνυμίας, σημείωσε ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για νέα συνάντηση πριν από τη λήξη της περιόδου της κατάπαυσης του πυρός, η οποία εκπνέει την επόμενη εβδομάδα.

«Καμία ημερομηνία και κανένας τόπος δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί», δήλωσε.

«Η σύνοδος μπορεί να γίνει προσεχώς», υποστήριξε εξάλλου και η πρώτη πηγή, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθούν οι ημερομηνίες.

«Εργαζόμαστε επίσης για να εξασφαλίσουμε την παράταση της κατάπαυσης του πυρός πέραν της τρέχουσας προθεσμίας, προκειμένου να διαθέτουμε περισσότερο χρόνο», πρόσθεσε.

«Έχει ήδη γίνει η ανταλλαγή των γραπτών προσχεδίων με τα αιτήματα και τις παραχωρήσεις, κατά τρόπο που οι δύο πλευρές να γνωρίζουν πιθανούς συμβιβασμούς», κατέληξε ο αξιωματούχος.