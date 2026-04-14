Οι διαπραγματευτικές ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το Reuters. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση των υψηλότερου επιπέδου συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην πρωτεύουσα του Πακιστάν χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε συμφωνία.

Οι πρόσφατες διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ χαρακτηρίστηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς αποτέλεσαν την πιο ουσιαστική διπλωματική επαφή μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, παρά τις προσδοκίες για πρόοδο, οι συνομιλίες ολοκληρώθηκαν χωρίς κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ή επίτευξη συμφωνίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης του διαλόγου.

Η πιθανή επανέναρξη των συνομιλιών υποδηλώνει ότι και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επιδιώκουν μια διπλωματική λύση στις μακροχρόνιες εντάσεις που τις χωρίζουν, παρά το πρόσφατο αδιέξοδο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η επιστροφή των αντιπροσωπειών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμα και εντός της εβδομάδας, γεγονός που καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη κινητικότητα στο διπλωματικό πεδίο.

Πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου

Υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες ώρες των συναλλαγών στην Ασία, καθώς οι προσδοκίες για περαιτέρω ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν περιόρισαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση της σύγκρουσης. Το κλίμα στις αγορές επηρεάστηκε από τις εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο, οδηγώντας σε αποκλιμάκωση των πιέσεων που είχαν καταγραφεί τις προηγούμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου Brent, που αποτελεί παγκόσμιο σημείο αναφοράς, σημείωσε πτώση κατά 2,2%, διαμορφούμενη στα 97,20 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το αμερικανικό πετρέλαιο κατέγραψε επίσης μείωση 2,2%, υποχωρώντας περίπου στα 96,90 δολάρια. Η πτώση αυτή έρχεται ύστερα από έντονες διακυμάνσεις που είχαν οδηγήσει τις τιμές πάνω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον «δέχτηκε επικοινωνία από την άλλη πλευρά», προσθέτοντας ότι το Ιράν επιθυμεί «πολύ έντονα» να επιτευχθεί συμφωνία. Οι δηλώσεις αυτές ενίσχυσαν τις ελπίδες για αποκλιμάκωση της έντασης και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν εκτιναχθεί πάνω από τα 100 δολάρια τη Δευτέρα, μετά την εντολή του Ντόναλντ Τραμπ να μπλοκαριστούν οι ιρανικές αποστολές, καθώς οι διαπραγματεύσεις του Σαββατοκύριακου δεν είχαν αποτέλεσμα.

Η πρόταση και η απόρριψη

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», το Ιράν πρότεινε την αναστολή του εμπλουτισμού ουρανίου για διάστημα έως και πέντε ετών, πρόταση που απορρίφθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επέμειναν σε περίοδο 20 ετών. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές αντάλλαξαν προτάσεις σχετικά με την αναστολή της πυρηνικής δραστηριότητας της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια συνομιλιών στο Πακιστάν, ωστόσο παρέμειναν σε μεγάλη απόσταση από την επίτευξη συμφωνίας.

Παρά τις διαφωνίες, οι συζητήσεις υποδηλώνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει ενδεχόμενο για μια ειρηνευτική συμφωνία, με πιθανή τη διεξαγωγή ενός δεύτερου γύρου απευθείας συνομιλιών. Το BBC έχει επικοινωνήσει με τον Λευκό Οίκο για σχόλιο, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παραμένει βασικό σημείο τριβής στη σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο.