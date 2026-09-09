Με ιστορία που χάνεται στους αιώνες, χτισμένο σε μια καταπράσινη κοιλάδα, περιτριγυρισμένο από επιβλητικά βουνά και φωλιασμένο στην αγκαλιά του ποταμού Νερέτβα, το Μόσταρ είναι αναμφίβολα το «διαμάντι» της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης που αξίζει κάθε ταξιδιώτης να ανακαλύψει.

Μόσταρ σημαίνει ο φύλακας της γέφυρας και αναφέρεται στο διαχρονικό σύμβολο της πόλης, την Στάρι Μοστ. Η ξακουστή παλιά γέφυρα κατασκευάστηκε το 1557 και μετά την καταστροφή της το 1993 ανοικοδομήθηκε τον Ιούλιο του 2004. Το χρώμα της καμάρας αλλάζει ανάλογα με το φως και την ώρα της ημέρας, ενώ από το 2005 περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Οι πύργοι Τάρα και Χαλεμπίγια χτίστηκαν σε κάθε μια από τις πλευρές της και ο πρώτος φιλοξενεί σήμερα το μουσείο της παλιάς Γέφυρας.

Αξίζει να επισκεφθείτε το μικρό γεφυράκι Κρίβα Κουπρίγια που χρονολογείται από το 1558 και βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Νερέτβα. Το νέο μοναστήρι των Φραγκισκανών χρονολογείται από το 1894 και διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με περισσότερους από 50.000 τόμους, καθώς και αρχεία με 536 χειρόγραφα σε διάφορες γλώσσες. Το τζαμί Καραντιόζ Μπεκ που περιβάλλεται από ψηλά σκιερά δέντρα χτίστηκε το 1557 και είναι από τα σημαντικότερα της χώρας, ενώ το τζαμί του Πασά βρίσκεται πάνω από τη βραχώδη αριστερή όχθη του Νερέτβα.

Περιηγηθείτε στην παλιά αγορά Κουγιουντζιλούκ που χρονολογείται από τον 16ο αιώνα και σήμερα φιλοξενεί τουριστικά καταστήματα και γκαλερί νέων ζωγράφων. Οι αναφορές για τη δημιουργία του Πύργου του Ρολογιού ύψους 15 μέτρων, πάνε πίσω στο χρόνο, στο 1636. Τα στενά πλακόστρωτα καλντερίμια και τα παραδοσιακά καταστήματα εντυπωσιάζουν με τη γραφικότητά τους. Αξίζει να κάνετε βραδινή βόλτα με βάρκα στο ποτάμι, να αγοράσετε κιλίμια και ασημικά και να δοκιμάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ όπως τη κρομπιρούσα, μια πίτα με πατάτες και μοσχαρίσιο ή αρνίσιο κρέας.

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