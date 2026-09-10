Είναι το «διαμαντάκι» του Καυκάσου και αν αναζητάς προορισμούς κρυφούς, μακριά από τον μαζικό τουρισμό, τότε αξίζει να κάνεις αυτό το ταξίδι στη Γεωργία. Τώρα που προλαβαίνεις, διότι η Μέστια είναι πια ανάμεσα στους ανερχόμενους ταξιδιωτικούς προορισμούς.

Φωλιασμένη στην ιστορική περιοχή της Άνω Σβανετίας και περιτριγυρισμένη από τις επιβλητικές κορυφές του Καυκάσου, σε αυτή την απομονωμένη κωμόπολη ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στον Μεσαίωνα, ενώ είναι προστατευμένη από την UNESCO. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς φτάνοντας στη Μέστια είναι οι εμβληματικοί Πύργοι της Σβανετίας (Svan Towers). Πρόκειται για πέτρινα αμυντικά κτίσματα του 9ου έως του 13ου αιώνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για να προστατεύονται από τους εισβολείς αλλά και από τις χιονοστιβάδες. Σήμερα, ορθώνονται ανάμεσα στα σπίτια, δημιουργώντας ένα μοναδικό αρχιτεκτονικό τοπίο. Πολλοί από αυτούς είναι επισκέψιμοι, προσφέροντας πανοραμική θέα στην κοιλάδα που κόβει την ανάσα.

Τι να κάνεις στη Μέστια

Η Μέστια είναι ο απόλυτος παράδεισος για τους λάτρεις των υπαίθριων δραστηριοτήτων, κάθε εποχή του χρόνου.

Πεζοπορία στον παγετώνα Chalaadi: Μια σχετικά εύκολη και εξαιρετικά δημοφιλής διαδρομή. Το μονοπάτι περνά μέσα από δάση και δίπλα από ορμητικά ποτάμια, καταλήγοντας στην εντυπωσιακή βάση του παγετώνα.

Μια σχετικά εύκολη και εξαιρετικά δημοφιλής διαδρομή. Το μονοπάτι περνά μέσα από δάση και δίπλα από ορμητικά ποτάμια, καταλήγοντας στην εντυπωσιακή βάση του παγετώνα. Ανάβαση στις αλπικές λίμνες Koruldi: Για τους πιο απαιτητικούς πεζοπόρους, η ανάβαση στις λίμνες Koruldi προσφέρει μερικά από τα καλύτερα κάδρα του Καυκάσου, με τα βουνά να καθρεφτίζονται στα κρυστάλλινα νερά.

Για τους πιο απαιτητικούς πεζοπόρους, η ανάβαση στις λίμνες Koruldi προσφέρει μερικά από τα καλύτερα κάδρα του Καυκάσου, με τα βουνά να καθρεφτίζονται στα κρυστάλλινα νερά. Χειμερινά Σπορ: Το χειμώνα, τα θέρετρα Hatsvali και Tetnuldi μετατρέπονται σε έναν οικονομικό προορισμό για σκι και snowboard.

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