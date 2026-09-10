Σημαντική αύξηση της επιβατικής κίνησης και υγιή χρηματοοικονομική επίδοση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις προκλήσεις που δημιούργησαν οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2026, η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε σε 15,8 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 5,1%, ενώ η διεθνής κατά 4,2%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της Αθήνας ως αεροπορικού κόμβου.

Παρά τον αντίκτυπο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η επιβατική κίνηση παρέμεινε υψηλότερη από τα επίπεδα του 2025 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Έσοδα 299,6 εκατ. ευρώ και EBITDA 168,5 εκατ. ευρώ

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα του ΔΑΑ διαμορφώθηκαν σε 299,6 εκατ. ευρώ, έναντι 308,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας οριακή μείωση 2,8%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην προσωρινή έκπτωση 30% στο Τέλος Εξυπηρέτησης Επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτωβρίου 2025 έως τις 30 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο της τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας και της ευθυγράμμισης της κερδοφορίας με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 168,5 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA να ανέρχεται σε 56,2%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 81,4 εκατ. ευρώ, έναντι 92,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η μείωση της κερδοφορίας ήταν αναμενόμενη και συνδέεται κυρίως με την επίδοση των Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, οι οποίες επηρεάστηκαν από τις προσαρμογές στις αεροπορικές χρεώσεις σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Νέα προσέγγιση στο Πρόγραμμα Επέκτασης

Στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των αναγκών δυναμικότητας του αεροδρομίου και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ αποφάσισε να αναδιαμορφώσει την προσέγγισή του ως προς την επέκταση της δυναμικότητας, υιοθετώντας μια πιο ευέλικτη και τμηματική προσέγγιση.

Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, η οποία εξακολουθεί να κινείται ταχύτερα από τις αρχικές προβλέψεις, παρά το γεωπολιτικό περιβάλλον και τις υψηλές τιμές των καυσίμων, επιτρέποντας στην εταιρεία να εξετάσει επιλογές περαιτέρω ανάπτυξης της δυναμικότητας του αεροδρομίου.

Η νέα προσέγγιση έχει στόχο να περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών στους υφιστάμενους χώρους του αεροσταθμού, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη συνέχιση της εμπορικής δραστηριότητας του αεροδρομίου.

Το υφιστάμενο σχέδιο ανάπτυξης δυναμικότητας 40 εκατ. επιβατών ετησίως (40 MAP) παραμένει το σχέδιο αναφοράς, με δυνατότητα αναθεώρησής του εφόσον προκύψουν στρατηγικά επωφελέστερες λύσεις. Παράλληλα, η πρώτη φάση του προγράμματος 40 MAP θα προχωρήσει άμεσα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη πρόοδο του συνολικού χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης, ενώ διατηρείται για τα επόμενα τουλάχιστον δύο έτη η δυνατότητα υλοποίησης του υφιστάμενου σχεδίου.

Στο πλαίσιο της αναθεωρημένης στρατηγικής, ο ΔΑΑ θα προχωρήσει στη διακοπή της υφιστάμενης διαδικασίας διαγωνισμού με Πρώιμη Συμμετοχή Εργολάβου (ECI), στην προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης φάσης του προγράμματος 40 MAP, καθώς και στην αξιολόγηση εναλλακτικών διαμορφώσεων επέκτασης, συμπεριλαμβανομένων επιλογών που μπορούν να προσφέρουν πρόσθετη δυναμικότητα πέραν των 40 εκατ. επιβατών.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα έργα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων οι εργασίες στον Βορειοδυτικό Χώρο Στάθμευσης Αεροσκαφών (North-West Apron), στον Πολυώροφο Χώρο Στάθμευσης (MSP), στο VIP Terminal και στους συναφείς χώρους στάθμευσης αεροσκαφών.

Η αναδιαμορφωμένη προσέγγιση επιτρέπει στον ΔΑΑ να αξιοποιήσει τη συνεχιζόμενη αύξηση της επιβατικής κίνησης, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και αυξημένη ευελιξία, ανάλογα με την εξέλιξη των αναγκών.

Οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για την επέκταση της δυναμικότητας έως το τέλος του 2030 αναμένεται να ανέλθουν σε 950 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2026).

Ενίσχυση χρηματοδοτικής θέσης

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ο ΔΑΑ ενίσχυσε σημαντικά τη χρηματοδοτική του θέση μέσω της πρώτης παρουσίας του στις διεθνείς αγορές ομολόγων.

Η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση επταετούς ομολογίας ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο 3,75%. Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η έκδοση έλαβε αξιολογήσεις επενδυτικής βαθμίδας από τους διεθνείς οίκους S&P και Moody’s, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική ευελιξία του ΔΑΑ και διευρύνοντας την πρόσβασή του σε διεθνείς πηγές χρηματοδότησης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 83,25 εκατ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend Program), με τα κεφάλαια να προορίζονται για επενδύσεις στις Αεροπορικές Δραστηριότητες.

Αναβαθμισμένη πρόβλεψη για την επιβατική κίνηση

Με βάση την πορεία της αγοράς, ο ΔΑΑ αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του για την επιβατική κίνηση το 2026, εκτιμώντας πλέον αύξηση σε μεσαίο μονοψήφιο ποσοστό, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό αύξησης.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένουν ισχυροί, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον.

Παράλληλα, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας της Αθήνας, με έμφαση στις αγορές μεγάλων αποστάσεων, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων του αεροδρομίου.