Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σουηδική αγορά, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Sol de Grecia την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο The Building, ιστορικό μέγαρο του 1648 στο κέντρο της Στοκχόλμης, δίπλα στο Kungsträdgården.

Περίπου 70 επαγγελματίες τουρισμού, δημοσιογράφοι, bloggers και influencers γνώρισαν την Κέρκυρα, τους Παξούς, τους Αντίπαξους, τη Λευκάδα, το Μεγανήσι, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη και τη Ζάκυνθο μέσα από παρουσιάσεις στα σουηδικά, γαστρονομικές δοκιμές και συναντήσεις με εκπροσώπους του ελληνικού τουρισμού.

Στόχος: Ένας Προορισμός για Όλο τον Χρόνο

Η εκδήλωση ξεκίνησε με βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, με αγγλικούς υπότιτλους, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και υπογράμμισε τη σημασία της παρουσίας των Ιονίων Νήσων στη σκανδιναβική αγορά, ως μέρος της στρατηγικής της Περιφέρειας να αναδειχθεί σε προορισμό γαστρονομίας, φύσης και πολιτισμού όλο τον χρόνο.

Η θεσμική εκπρόσωπος της Περιφέρειας, κα Μαγδαληνή Λούβρου, δήλωσε: «Τα Ιόνια Νησιά έχουν πολλά περισσότερα να προσφέρουν από τον ήλιο και τη θάλασσα. Η γαστρονομία μας, οι παραγωγοί μας και οι αυθεντικές μας παραδόσεις είναι η καρδιά αυτού του τόπου, και θέλουμε οι Σουηδοί ταξιδιώτες να τα ζήσουν από κοντά, όλο τον χρόνο. Η σημερινή παρουσίαση είναι μόνο η αρχή μιας ουσιαστικής σχέσης με τη σκανδιναβική αγορά.»

Επίσημοι Προσκεκλημένοι και Θεσμική Εκπροσώπηση

Από την Ελληνική Πρεσβεία στη Στοκχόλμη παρέστησαν ο κ. Ιωάννης Φερεντίνος, Αναπληρωτής Επικεφαλής Πρεσβείας και Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄, και η κα Βηθλεέμ Κοχλιαρίδου, Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας και Σύμβουλος Επικοινωνίας Α.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των Apollo, Lime Travel, Aller και Nordreps, καθώς και οι Camilla Thulin, Maria Roswall, Jan Tallroth, Carita Winter, Tony Lübeck, Paul Sikic, Elisabet Garcia Dahlbäck και Andreas Nilsson.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρουσία του Yusuf Aydin, μέλους του Σουηδικού Κοινοβουλίου και μέλους της Επιτροπής Αγοράς Εργασίας, Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, καθώς και του Johan Björkman, εκπροσώπου της Εμπορικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ στην Αμερικανική Πρεσβεία Στοκχόλμης.

Από αριστερά: κ. Ιωάννης Φερεντίνος, Αναπληρωτής Επικεφαλής Πρεσβείας και Σύμβουλος Πρεσβείας Α, κα Μαγδαληνή Λούβρου, θεσμική εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κα Βηθλεέμ Κοχλιαρίδου, Επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας και Σύμβουλος Επικοινωνίας Α, κα Viveca Visso, moderator

Γαστρονομία, Εμπειρίες και Μια Νέα Ψηφιακή «Πύλη» για τη Σουηδία

Με την υποστήριξη των Επιμελητηρίων Κέρκυρας, Κεφαλληνίας-Ιθάκης και Ζακύνθου, η Περιφέρεια παρουσίασε επιλεγμένα τοπικά προϊόντα με προοπτικές περαιτέρω προβολής στη σουηδική αγορά.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε επίσημα και η νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ιονίων Νήσων στη σουηδική γλώσσα, μαζί με αντίστοιχο ψηφιακό περιοδικό: soldegrecia.com/swedish

Το κουίζ γνώσεων για τα Ιόνια Νησιά ήταν από τις εκπλήξεις της βραδιάς: επτά τυχεροί νικητές κέρδισαν δωρεάν διαμονή δύο ατόμων, χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά των ξενοδοχειακών συνεργατών Voulgaris Hospitality Group, Angsana Corfu, MarBella Collection, V-Hotels και Zante Hospitality Group.

Με αυτή την πρώτη παρουσίαση στη Σουηδία, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενισχύει τη δέσμευσή της να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ελκυστικούς μεσογειακούς προορισμούς γαστρονομίας, όπου ιστορία, φύση και ελληνική φιλοξενία συναντιούνται για να δημιουργήσουν μια εμπειρία που μένει αξέχαστη.