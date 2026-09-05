Μακριά από τη φασαρία των πιο δημοφιλών τουριστικών προορισμών της Τσεχίας, το Loket, στη δυτική Βοημία, προσφέρεται για μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία γεμάτη με ήρεμες βόλτες στο ιστορικό κέντρο, εξερεύνηση ενός εντυπωσιακού κάστρου και όμορφες διαδρομές στη φύση.

Μικρό, ατμοσφαιρικό και χτισμένο πάνω σε έναν βραχώδη λόφο, μοιάζει σαν να πρωταγωνιστεί σε παραμύθι, με τον ποταμό Ohře να το αγκαλιάζει από τρεις πλευρές.

Το μεσαιωνικό κάστρο, που δεσπόζει πάνω από την πόλη, αποτελεί και την πρώτη εντυπωσιακή εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης, ενώ κάτω από τα τείχη του κυλά ήρεμα ο ποταμός.

Το Κάστρο του Loket χτίστηκε τον 13ο αιώνα σε ρομανικό και γοτθικό ρυθμό και υπήρξε σημαντικό οχυρό της δυτικής Βοημίας. Στο πέρασμα των αιώνων συνδέθηκε και με τον Κάρολο Δ΄, ο οποίος είχε περάσει μέρος των παιδικών του χρόνων εκεί.

Στο εσωτερικό του θα δείτε ιστορικές συλλογές, όπλα, πορσελάνες, παλιά έπιπλα, αλλά και μια ιδιαίτερη έκθεση για τη φυλακή του κάστρου, με κελιά και χώρο βασανιστηρίων που διατηρούνται από την εποχή που το συγκρότημα λειτουργούσε ως δημοτική φυλακή.

Ανάμεσα στα πιο παράξενα εκθέματα βρίσκεται και ένας μετεωρίτης που, σύμφωνα με την παράδοση, έπεσε στην αυλή του κάστρου το 1422.

Αφήνοντας πίσω το κάστρο, η περιήγηση συνεχίζεται στα στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου, το οποίο αποτελεί προστατευόμενη αστική ιστορική ζώνη. Στην κεντρική πλατεία ξεχωρίζουν η μπαρόκ Στήλη της Αγίας Τριάδας και τα καλοδιατηρημένα ιστορικά σπίτια, που διατηρούν αναλλοίωτη την αίσθηση μιας άλλης εποχής.

Προορισμός και για τους λάτρεις της φύσης

Το Loket, ωστόσο, δεν είναι προορισμός μόνο για τους λάτρεις της ιστορίας. Η φύση γύρω του προσφέρεται για πεζοπορία, ποδηλασία και εξερεύνηση. Ιδιαίτερα όμορφη είναι η διαδρομή κατά μήκος του Ohře προς το Κάρλοβι Βάρι, με τα εντυπωσιακά Svatošské Rocks να αποτελούν ένα από τα φυσικά αξιοθέατα της περιοχής.