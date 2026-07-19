Ένα μοναδικό θέαμα πρόσφεραν στους φιλάθλους που βρέθηκαν στις εξέδρες του γηπέδου του Μαϊάμι και στους εκατομμύρια τηλεθεατές οι Αγγλία και Γαλλία στον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία επικράτησε με 6-4 της Γαλλίας με τις δύο ομάδες να κάνουν ρεκόρ, καθώς το συγκεκριμένο ματς έγινε το έκτο με 10 γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Παράλληλα είναι το πρώτο ματς με διψήφιο αριθμό τερμάτων από το 1982.

Στην κορυφή παραμένει το Αυστρία – Ελβετία 7-5 από το 1954. Ακολουθούν το Βραζιλία – Πολωνία 6-5 από το 1938, το Ουγγαρία – Γερμανία 8-3 από το 1954, το Ουγγαρία – Ελ Σαλβαδόρ 10-1 από το 1982 και το Γαλλία – Παραγουάη 7-3 από το 1958.