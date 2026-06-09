Ένας από τους νέους κανονισμούς δοκιμάστηκε στην πράξη τη Δευτέρα (8/6), κατά τη φιλική αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Βόρεια Ιρλανδία ενόψει Μουντιάλ, φέρνοντας τον Μάνου Κονέ στο επίκεντρο.

Ο μέσος της Ρόμα ετοιμαζόταν να περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μικαέλ Ολίσε, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση με χατ-τρικ. Ωστόσο, ο Γάλλος άσος καθυστέρησε να αποχωρήσει, καθώς αφιέρωνε χρόνο στους φιλάθλους που βρίσκονταν στις εξέδρες της «Decathlon Arena» στη Λιλ.

Βάσει του νέου κανονισμού, ο παίκτης που αντικαθίσταται οφείλει να εγκαταλείψει τον αγωνιστικό χώρο μέσα σε διάστημα δέκα δευτερολέπτων. Σε διαφορετική περίπτωση, η είσοδος του αναπληρωματικού μετατίθεται για την επόμενη διακοπή του παιχνιδιού, ώστε να αποτρέπονται οι σκόπιμες καθυστερήσεις.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με τον Κονέ. Παρότι ήταν έτοιμος να περάσει στο γήπεδο, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την επόμενη διακοπή για να πάρει τη θέση του Ολίσε, με αποτέλεσμα η Γαλλία να αγωνιστεί προσωρινά με αριθμητικό μειονέκτημα για μερικά δευτερόλεπτα.

Η συγκεκριμένη φάση αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό παράδειγμα εφαρμογής του νέου μέτρου και έδειξε ξεκάθαρα ότι η FIFA είναι αποφασισμένη να περιορίσει τον χαμένο χρόνο, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα θα μείνει για λίγο με δέκα ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.