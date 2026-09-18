Ελεύθερη έφυγε από το Αυτόφωρο η κατηγορούμενη για την επίθεση σκυλιών την περασμένη Πέμπτη στη Βάρη από την οποία τραυματιστηκαν τρεις πολίτες.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της, η κατηγορούμενη είναι η ιδιοκτήτρια των σκυλιών, τα οποία είχε αποκτήσει από την οικογένεια Τσιτσιπά, η οποία πλέον δεν έχει καμία σχέση με αυτά.

Όπως σημειωνουν οι συνηγοροί της το διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε μόνο στην κατηγορούμενη ενώ η ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί αφορά μόνο την ίδια και όχι τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η οποία τονιζουν δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για τα πλημμελήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.