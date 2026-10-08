Μια 52χρονη στη Θεσσαλονίκη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καθώς καταγγέλλει ότι υπέστη χημικό έγκαυμα στα γεννητικά της όργανα κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος».

Η ιστοσελίδα thestival.gr έγραψε πως η γυναίκα είχε μεταβεί στο νοσοκομείο στις 5 Μαρτίου, προκειμένου να υποβληθεί σε αιδοιοσκόπηση και να ληφθεί δείγμα για βιοψία. Όπως περιγράφει η ίδια σε δηλώσεις της, λίγα λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας αισθάνθηκε ένα έντονο κάψιμο στην περιοχή, με τον πόνο να γίνεται σχεδόν αμέσως αφόρητος.

Η καταγγελία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο προκαταρκτικής εξέτασης, στο πλαίσιο της οποίας διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός. Η δικογραφία αφορά, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το αδίκημα της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στο μικροσκόπιο της έρευνας αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, το υγρό που χρησιμοποιήθηκε κατά την εξέταση, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε, αλλά και οι ενέργειες που ακολούθησαν μετά την πρόκληση του τραυματισμού.

Η 52χρονη, η οποία εργάζεται ως καθαρίστρια στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», είχε απευθυνθεί προηγουμένως στη γυναικολόγο της, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα στην περιοχή του αιδοίου. Μετά τον γυναικολογικό έλεγχο, της συστήθηκε να υποβληθεί σε αιδοιοσκόπηση, ώστε να εξεταστεί λεπτομερέστερα η περιοχή και να ληφθεί δείγμα για βιοψία, καθώς υπήρχε η υποψία λειχήνα αιδοίου.

«Ένιωσα σαν να μου έριξαν κατσαρόλα με βραστό νερό»

Η 52χρονη περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο όσα, όπως καταγγέλλει, συνέβησαν μέσα στο εξεταστήριο. Όπως αναφέρει, στις 5 Μαρτίου 2026 έφτασε στο Νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» για να υποβληθεί στη βιοψία και, αφού ολοκλήρωσε τη διαδικασία της εισαγωγής, περίπου στις 9:30 με 10 το πρωί μπήκε στο εξεταστήριο.

«Ήταν ο γιατρός, δύο νοσηλεύτριες και μία ειδικευόμενη. Αφού μίλησαν μεταξύ τους για το πώς θα ξεκινήσουμε, κάποια στιγμή αισθάνθηκα μία τεράστια ποσότητα, σαν κατσαρόλα με βραστό νερό, επάνω μου. Μου κόπηκε η ανάσα, δεν μπορούσα να μιλήσω. Με ρωτούσαν τι έπαθα και τους έλεγα “κάηκα, πονάω”», περιγράφει.

Σύμφωνα με την ίδια, οι γιατροί διέκοψαν τη διαδικασία και της είπαν να περιμένει λίγο μέχρι να συνέλθει, ενώ στη συνέχεια της έριξαν φυσιολογικό ορό. Η βιοψία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε και, όπως λέει, της ανέφεραν ότι θα της χορηγούσαν μία αλοιφή, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.

«Ντύθηκα, βγήκα στο σαλονάκι και όσο περίμενα καιγόμουν περισσότερο και πονούσα περισσότερο», αναφέρει. Όταν στη συνέχεια την πλησίασε η ειδικευόμενη για να της δώσει την κρέμα, η 52χρονη της είπε ότι δεν αισθανόταν καλά και ζήτησε να την εξετάσει. Όπως υποστηρίζει, τότε της ανέφεραν ότι είχε υποστεί αλλεργική αντίδραση.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε δωμάτιο, όπου, σύμφωνα με την περιγραφή της, της χορηγήθηκε ορός και αντιαλλεργική αγωγή, ενώ ακολούθησαν οδηγίες του γιατρού να παραμένει σε κρύο νερό. «Μου έλεγαν ότι έκανα αλλεργική αντίδραση και με ρωτούσαν συνέχεια αν έχω αλλεργία στο ξύδι, γιατί μάλλον το διάλυμα είχε ξύδι», λέει.

Όπως καταγγέλλει, παρέμεινε στο νοσοκομείο για τρεις ημέρες, χωρίς να γνωρίζει, όπως υποστηρίζει, τι ακριβώς είχε συμβεί. «Δεν μπορούσα να δω τι έχω. Αυτό που μου έριξαν, όπως έμαθα μετά, ήταν οξύ και είχε πάει και στους γλουτούς. Δεν μπορούσα να δω την περιοχή και εκείνοι συνέχιζαν να μου λένε ότι ήταν αλλεργία», αναφέρει.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, όπως λέει, εξετάστηκε από πλαστικό χειρουργό και τότε αντιλήφθηκε την έκταση του τραυματισμού. Ακολούθησε επίσκεψη σε ιατροδικαστή, κατόπιν παραπομπής της Αστυνομίας, με την ίδια να υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε πως είχε υποστεί εγκαύματα δεύτερου βαθμού, τα οποία προκλήθηκαν από οξύ. Αντίστοιχη, όπως αναφέρει, ήταν και η εκτίμηση γυναικολόγου στον οποίο απευθύνθηκε.

Μετά τις εξελίξεις αυτές αποφάσισε να προχωρήσει σε μήνυση, ζητώντας να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός της.

Ο δικηγόρος της 52χρονης, Νικόλαος Διαλυνάς, κάνει λόγο για σοβαρό τραυματισμό, υποστηρίζοντας ότι η γυναίκα κινδύνευσε να υποστεί σοβαρές βλάβες στην ευαίσθητη περιοχή.

«Υπάρχει ένα δεδομένο που επιβεβαίωσε και η ιατροδικαστής. Ότι έριξαν ένα υγρό με οξύ στα γεννητικά της όργανα, τα οποία έχουν υποστεί βλάβη. Κινδύνεψε να χάσει τον κόλπο της. Έχω φωτογραφίες, ευτυχώς, από εκείνες τις ημέρες. Όταν λένε ότι δεν συνέβη και τίποτα σοβαρό, εγώ έχω στα χέρια μου μία από τις πολλές φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι όντως κινδύνεψε», αναφέρει.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, η 52χρονη εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα από τον τραυματισμό. «Η γυναίκα, 52 χρονών, δεν αισθάνεται τα γεννητικά της όργανα, δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και αναγκάζεται να δουλεύει, γιατί είναι καθαρίστρια και προσπαθεί να ζήσει. Της έριξαν οξύ και της έλεγαν ότι έχει αλλεργία. Ευτυχώς πήγε στο Παπανικολάου», σημειώνει.

Μετά τη μήνυση που κατέθεσε η 52χρονη, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης έδωσε εντολή για την προκαταρκτική διερεύνηση της υπόθεσης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός, το υγρό που χρησιμοποιήθηκε κατά την ιατρική πράξη, καθώς και οι ενέργειες που έγιναν μετά το περιστατικό.