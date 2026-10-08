Στο επίκεντρο της έρευνας για την πλασμαφαίρεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών βρίσκεται η 19χρονη κόρη τους, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από το Live News, είχε υποβληθεί και η ίδια στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η νεαρή γυναίκα, που σπούδαζε ιατρική και παράλληλα ασχολούνταν με το καράτε, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και την ποινική υπόθεση που έχει ανοίξει γύρω από το ιατρείο των γονιών της.

Άνθρωποι από το περιβάλλον της περιγράφουν ένα κορίτσι που προσπαθεί να επιστρέψει στην καθημερινότητά του, ενώ αναμένεται να καταθέσει στις Αρχές και να δώσει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο.

Η 19χρονη επιστρέφει στο καράτε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Οικογενειακή φίλη της 19χρονης ανέφερε ότι μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη η νεαρή αποφάσισε να απομακρυνθεί από τις σπουδές της και να επιστρέψει στις προπονήσεις καράτε, προκειμένου, όπως περιγράφει, να εκτονώσει την ένταση που βιώνει.

«Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη έμαθα ότι η 19χρονη παράτησε τη σχολή και θέλει να αρχίσει ξανά καράτε, θα κάνει προπονήσεις για εκτόνωση. Δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να κατέβει ξανά σύντομα σε αγώνες. Αλλά θέλει να νιώσει ότι όλα είναι κανονικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγές από τον σύλλογο καράτε στον οποίο αθλούνταν υποστηρίζουν ότι η οικογένεια ήταν παρούσα στους αγώνες της και έδειχνε ενδιαφέρον για την πορεία της.

Όπως ανέφεραν, γνώριζαν ότι οι γονείς της ήταν γιατροί, ενώ για το ιατρείο γνώριζαν ότι ήταν ιδιαίτερα ακριβό και ότι το επισκέπτονταν γνωστά πρόσωπα. Δεν γνώριζαν, όπως υποστηρίζουν, λεπτομέρειες για την πλασμαφαίρεση.

Η κατάθεση της μητέρας για τη σχέση με την κόρη της

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η κατάθεση της μητέρας της 19χρονης, η οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων στη σχέση που είχε με τα παιδιά της και στον χρόνο που περνούσε στο ιατρείο.

Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι τα παιδιά της διαμαρτύρονταν συχνά επειδή δεν απαντούσε στο τηλέφωνο όταν εργαζόταν, ενώ ειδική αναφορά έκανε στη δεύτερη κόρη της, η οποία σπουδάζει ιατρική.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, το καλοκαίρι του 2025 η 19χρονη εργάστηκε για περίπου έναν μήνα στη γραμματεία του ιατρείου. Η μητέρα της περιέγραψε, επίσης, μια περίοδο κατά την οποία η ίδια εργαζόταν μέχρι αργά τη νύχτα, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της είχε κατανοήσει τις απαιτήσεις της δουλειάς της.

Η 19χρονη και η επιλογή της ιατρικής στη Γερμανία

Φίλη της 19χρονης υποστηρίζει ότι η νεαρή δεν ήθελε αρχικά να φύγει μόνη της στη Γερμανία για να σπουδάσει ιατρική. Σύμφωνα με την ίδια, η 19χρονη είχε σκεφτεί ακόμη και να διακόψει τις σπουδές της και να αφοσιωθεί στο καράτε.

Άνθρωποι από το αθλητικό της περιβάλλον κάνουν λόγο για μια αθλήτρια με σημαντικές επιδόσεις. Όπως αναφέρουν, είχε φτάσει μέχρι την 9η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ μετά τις Πανελλήνιες σταμάτησε να συμμετέχει σε αγώνες.

Η ίδια φέρεται να αντιμετώπιζε δυσκολίες με το βάρος της λόγω της κατηγορίας στην οποία αγωνιζόταν. Σύμφωνα με φίλη της, για να αγωνιστεί στα 53 κιλά ακολουθούσε κατά περιόδους ιδιαίτερα αυστηρά προγράμματα διατροφής.

Το ερώτημα για την πλασμαφαίρεση

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζονται είναι για ποιον λόγο η 19χρονη υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και ποια ακριβώς ήταν η χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας στην περίπτωσή της.

Φίλη της υποστήριξε ότι η νεαρή, λόγω των απαιτήσεων του πρωταθλητισμού και της προσπάθειας να παραμένει στην κατηγορία των 53 κιλών, είχε καταφύγει κατά περιόδους σε εξαντλητικές δίαιτες.

«Τον Οκτώβριο του 2024 δεν άντεξε με την δίαιτα. Έλεγε ότι κατάφερε να φτάσει τα κιλά που ήθελε, αλλά διαλύθηκε», ανέφερε η ίδια.

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, μετά τις Πανελλήνιες η 19χρονη εργαζόταν στο ιατρείο των γονιών της και παράλληλα έκανε έντονες προπονήσεις, προτού αναχωρήσει για τη Γερμανία.

«Απίθανο να έκανε πλασμαφαίρεση χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ισχυρισμός της φίλης της 19χρονης σχετικά με το τι γνώριζε ο πατέρας της για τη διαδικασία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε.

Η ίδια περιγράφει τη σχέση της νεαρής με τον πατέρα της ως ιδιαίτερα στενή και υποστηρίζει ότι του μιλούσε για ζητήματα που αφορούσαν τόσο τις σπουδές και τον αθλητισμό της όσο και την προσωπική της ζωή.

Με βάση αυτή τη σχέση, η φίλη της εκτιμά ότι είναι δύσκολο να είχε πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας της. Πρόκειται, ωστόσο, για προσωπική εκτίμηση της φίλης της και όχι για στοιχείο που έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές.

Τι αναμένεται να καταθέσει η 19χρονη

Η κατάθεση της 19χρονης αναμένεται να δώσει περισσότερες απαντήσεις για το τι γνώριζε σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου, για ποιον λόγο υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και ποια ήταν η ακριβής χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το Live News, η 19χρονη αναμένεται να προσκομίσει στις Αρχές και βίντεο από τη διαδικασία στην οποία είχε υποβληθεί, στο οποίο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζεται να βρίσκεται υπό καταστολή.

Παράλληλα, φέρεται να αναμένεται να υποστηρίξει τον πατέρα της και να επιβεβαιώσει σημεία της κατάθεσης που έχει ήδη δώσει ο 58χρονος γιατρός.

Η δική της μαρτυρία θεωρείται σημαντική για την έρευνα, καθώς μπορεί να φωτίσει τόσο τις πρακτικές που ακολουθούνταν στο ιατρείο όσο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν η πλασμαφαίρεση. Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας και θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.