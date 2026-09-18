Αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη είναι πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά με αφορμή το περιστατικό επίθεσης σκύλων της οικογένειας του τενίστα στην περιοχή της Βάρης, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών πολιτών.

Ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμεληματος .

Συγκεκριμένα, η δίωξη αφορά τα πλημμελήματα της πρόκλησης σωματικής βλάβης διά παραλείψεως κατά συναυτουργία και κατά συρροή και της μη λήψης μέτρων για την αποτροπή δραπέτευσης ζώων συντροφιάς.

Το κατηγορούμενο πρόσωπο παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον της μητέρας του Στέφανου Τσιτσιπά, επίσης ρωσικής καταγωγής.

Υπενθυμίζεται επίσης, πως δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται επίθεση από σκύλο που φέρεται να ανήκει σε μέλος της οικογένειας Τσιτσιπά.

Πάντως, η οικογένεια Τσιτσιπά διαψεύδει ότι τα συγκεκριμένα σκυλιά τους ανήκουν.