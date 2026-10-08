Την ώρα που συγκόμιζαν κάνναβη σε αγροτεμάχιο στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. Στον χώρο βρέθηκαν 71 δενδρύλλια κάνναβης, καθώς και εννέα σακιά με περισσότερα από 36 κιλά της ουσίας.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Η φυτεία βρισκόταν στο στάδιο της συγκομιδής

Τα δενδρύλλια, ύψους περίπου 1,5 μέτρου, εκριζώθηκαν, ενώ η κάνναβη που βρέθηκε στα εννέα σακιά ζύγιζε συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια και κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής όταν εντοπίστηκαν. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες

Στο πλαίσιο της έρευνας ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 31 και 33 ετών, οι οποίοι, κατά την ΕΛ.ΑΣ., συνδέονται με τη φυτεία.

Η προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.