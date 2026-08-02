Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική έρευνα για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για το πού και υπό ποιες συνθήκες καταφέρθηκε η μοιραία μαχαιριά.

Η οικογένεια της γυναίκας υποστηρίζει ότι ο τραυματισμός της έγινε εκτός της κατοικίας, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ενώ το ζευγάρι των κατηγορουμένων επιμένει ότι επρόκειτο για αντίδραση σε εισβολή με σκοπό τη ληστεία.

Το κρίσιμο σημείο της έρευνας αφορά τα επτά δευτερόλεπτα κατά τα οποία η 41χρονη βρέθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού, αλλά και όσα ακολούθησαν στα στενά της Άνω Σύρου, εκτός του πεδίου της κάμερας ασφαλείας. Η ανακρίτρια έχει διατάξει νέα αυτοψία στο σημείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα από την εξέταση των ψηφιακών συσκευών, την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και την εργαστηριακή ανάλυση των ευρημάτων.

Η θέση της οικογένειας για το μοιραίο χτύπημα

Η οικογένεια της διασώστριας παραμένει αμετακίνητη στη θέση ότι η θανατηφόρα μαχαιριά δεν καταφέρθηκε μέσα στην κατοικία, αλλά σε απόσταση 50 έως 70 μέτρων, κατά τη διάρκεια της καταδίωξης.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη χρονική ακολουθία του βίντεο και στην εικόνα της γυναίκας όταν εξέρχεται από το σπίτι. Η 41χρονη εμφανίζεται να παίρνει το σακίδιό της και να κατεβαίνει γρήγορα τα σκαλοπάτια, χωρίς να διακρίνεται κάποια εμφανής δυσκολία στην κίνησή της. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο κατηγορούμενος βγαίνει από την κατοικία, πετά μία ξύλινη καρέκλα προς την κατεύθυνσή της και αρχίζει να την καταδιώκει.

«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό, με τελικό αποτέλεσμα να αποβεί θανατηφόρο», δήλωσε στη Realnews η δικηγόρος της οικογένειας, Μαρία Καζαντζάκη.

Σύμφωνα με την ίδια, η 41χρονη βγαίνει από το σπίτι και μπορεί να τρέξει χωρίς να παρουσιάζει εμφανή πόνο ή ενόχληση. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι ο άνδρας την καταδιώκει ενώ δεν βρίσκεται πλέον σε θέση άμυνας και ότι το μοιραίο χτύπημα καταφέρθηκε έξω από την κατοικία.

Ωστόσο, η κάμερα δεν έχει καταγράψει ολόκληρη την καταδίωξη ούτε τη στιγμή της μαχαιριάς. Το ακριβές σημείο του τραυματισμού παραμένει αντικείμενο της ανάκρισης και δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί οριστικά από τις αρμόδιες Αρχές.

Αίτημα για αλλαγή της κατηγορίας

Για πρόθεση του κατηγορουμένου να βλάψει θανάσιμα τη διασώστρια κάνει λόγο και η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή.

Όπως υποστηρίζει, η συμπεριφορά που έχει καταγραφεί στο βίντεο –η ρίψη της καρέκλας και η καταδίωξη με αντικείμενο που περιγράφεται στη δικογραφία ως μαχαίρι– πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τον νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.

Η δικηγόρος εκτιμά ότι η κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης θα πρέπει να μετατραπεί σε ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πρόκειται για αίτημα της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας, το οποίο θα κριθεί από τις δικαστικές Αρχές βάσει του συνόλου των στοιχείων.

Ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ενώ η 30χρονη σύζυγός του διώκεται για συνέργεια. Και οι δύο θεωρούνται αθώοι έως την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης.

Τι δείχνει το βίντεο

Η καταγραφή από την κάμερα ασφαλείας αρχίζει πριν από την άφιξη της διασώστριας. Η 41χρονη εμφανίζεται έξω από το σπίτι με καλυμμένα χαρακτηριστικά, μαύρα ρούχα, σακίδιο και μπλε χειρουργικά γάντια.

Παραμένει για περίπου 20 δευτερόλεπτα έξω από την πόρτα και φαίνεται να προσπαθεί να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι, αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία και εμφανίζεται να κρατά αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι, το οποίο μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε κρυμμένο μέσα σε μαύρη σακούλα.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η γυναίκα εισέρχεται με ορμή στην κατοικία. Από το εσωτερικό ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Επτά δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται ξανά στην κάμερα, παίρνει το σακίδιό της και αρχίζει να απομακρύνεται τρέχοντας.

Τρία δευτερόλεπτα μετά βγαίνει ο 41χρονος κρατώντας μία ξύλινη καρέκλα και, σύμφωνα με την περιγραφή της δικογραφίας, ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Πετά την καρέκλα προς την κατεύθυνση της γυναίκας και τρέχει πίσω της.

Από εκείνο το σημείο η καταδίωξη συνεχίζεται εκτός του πεδίου της κάμερας. Η 41χρονη εντοπίστηκε περίπου 70 μέτρα μακριά από την κατοικία, βαριά τραυματισμένη.

Η εκδοχή του κατηγορουμένου

Ο 41χρονος εργολάβος υποστήριξε στην απολογία του ότι προσπάθησε να προστατεύσει τη σύζυγο και το σπίτι του. Κατά τον ισχυρισμό του, η 41χρονη έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι προς την κοιλιά της 30χρονης και στη συνέχεια επιχείρησε να τον χτυπήσει στον λαιμό.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και χτύπησε τη γυναίκα από πίσω, περιστρέφοντας το χέρι του. Υποστήριξε ότι η μαχαιριά καταφέρθηκε εντός της κατοικίας, στο πλαίσιο άμυνας.

Παραδέχθηκε ότι ακολούθησε τη γυναίκα έξω από το σπίτι και ότι της πέταξε αντικείμενα, μεταξύ των οποίων μία καρέκλα και μία γλάστρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 41χρονη κατέρρευσε λίγα μέτρα μακριά και τότε προσπάθησε να δει την ταυτότητά της, καθώς τα χαρακτηριστικά της παρέμεναν καλυμμένα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι αρχικά πίστεψε πως επρόκειτο για γνωστή του με το όνομα Δέσποινα και ότι σοκαρίστηκε όταν διαπίστωσε πως ήταν η 41χρονη διασώστρια.

Το σπίτι του ζευγαριού όπου εκτυλίχθηκε το φονικό

Μία μαχαιριά που προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η 41χρονη δέχθηκε μία μαχαιριά στον θώρακα, η οποία προκάλεσε διάτρηση του πνεύμονα και αποδείχθηκε θανατηφόρα.

Η έκθεση αποδίδει τον θάνατό της σε κακώσεις του θώρακα από νύσσον και τέμνον όργανο. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται δύο μαχαίρια διαφορετικού μεγέθους που εντοπίστηκαν, ώστε να εξακριβωθεί ποιο προκάλεσε το μοιραίο τραύμα και ποιο φέρεται να κρατούσε η γυναίκα κατά την είσοδό της στο σπίτι.

Κρίσιμη θεωρείται η συσχέτιση της ιατροδικαστικής έκθεσης με την κινητικότητα της γυναίκας στο βίντεο. Η οικογένεια θεωρεί ότι η δυνατότητά της να τρέξει ενισχύει την εκδοχή ότι δεν είχε ακόμη τραυματιστεί. Η εκτίμηση αυτή δεν αποτελεί προς το παρόν οριστικό ιατροδικαστικό συμπέρασμα, καθώς ένα σοβαρό τραύμα δεν αποκλείει κατ’ ανάγκην την πρόσκαιρη δυνατότητα κίνησης.

Η μαρτυρία από το σημείο

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην κατάθεση του πρώτου ανθρώπου που έφτασε στο σημείο. Όπως περιέγραψε, είδε τον 41χρονο να ακινητοποιεί με κεφαλοκλείδωμα το άτομο που είχε καλυμμένα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η ακινητοποιημένη 41χρονη κρατούσε ένα μεγάλο μαχαίρι, ενώ ο κατηγορούμενος του ζητούσε να τον βοηθήσει να το αφαιρέσει από το χέρι της.

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξει τα δάχτυλα της γυναίκας, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση υπερβολικής διέγερσης. Αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, καθώς η 41χρονη άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της.

Όπως κατέθεσε, οι παρευρισκόμενοι αρχικά θεωρούσαν ότι το άτομο με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά ήταν άνδρας. Μόνο όταν αφαιρέθηκε η κουκούλα διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για γυναίκα.

Η διάρρηξη και τα 13.000 ευρώ

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει τεθεί και η καταγγελία για διάρρηξη στο ίδιο σπίτι περίπου δέκα ημέρες πριν από το θανατηφόρο περιστατικό. Ο 41χρονος είχε αναφέρει τότε ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν εισβάλει στην κατοικία και την είχαν αναστατώσει, χωρίς όμως να αφαιρέσουν χρήματα, καθώς αυτά βρίσκονταν σε χρηματοκιβώτιο.

Στο σπίτι βρέθηκε ποσό περίπου 13.000 ευρώ. Οι ερευνητές εξετάζουν εάν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην προηγούμενη διάρρηξη και στην παρουσία της 41χρονης στην κατοικία. Αποτυπώματα και γενετικό υλικό που είχαν συλλεχθεί από την πρώτη διάρρηξη έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση.

Οι αστυνομικές εκτιμήσεις που έχουν δημοσιοποιηθεί στρέφονται προς το ενδεχόμενο απόπειρας ληστείας. Η οικογένεια της γυναίκας το αμφισβητεί, ενώ ο πρώην σύζυγός της δηλώνει βέβαιος ότι δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα. Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί από μόνο του για να αποσαφηνίσει τον λόγο για τον οποίο η 41χρονη πήγε μεταμφιεσμένη και οπλισμένη στο σπίτι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί στοιχείο που να αποδεικνύει προηγούμενη προσωπική σχέση μεταξύ της διασώστριας και του κατηγορουμένου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση με ξεκαθάρισμα λογαριασμών ή άλλη υπόθεση.

Τα κινητά τηλέφωνα και η δικαστική εκκρεμότητα

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η εξέταση των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων και η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών. Οι ανακριτικές Αρχές αναζητούν τυχόν κλήσεις, μηνύματα ή άλλες ψηφιακές επαφές που θα μπορούσαν να εξηγήσουν εάν οι δύο πλευρές γνωρίζονταν και ποιο ήταν το κίνητρο της επίσκεψης.

Για την προσωρινή κράτηση του 41χρονου προέκυψε διαφωνία μεταξύ ανακρίτριας και εισαγγελέα. Η ανακρίτρια τάχθηκε υπέρ της προφυλάκισής του, ενώ ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Έως ότου αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο κατηγορούμενος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη με υποχρέωση εμφάνισης στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η έρευνα καλείται πλέον να δώσει απαντήσεις σε τρία βασικά ερωτήματα: γιατί η 41χρονη πήγε στο σπίτι, σε ποιο ακριβώς σημείο καταφέρθηκε η θανατηφόρα μαχαιριά και εάν η αντίδραση του κατηγορουμένου περιορίστηκε στην άμυνα ή εξελίχθηκε σε επιθετική καταδίωξη.