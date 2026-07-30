Ο θάνατος της διασώστριας στη Σύρο εξακολουθεί να προκαλεί έντονο προβληματισμό, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, να διατυπώνει σειρά ερωτημάτων για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Όπως αναφέρει, τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, κατά την εκτίμησή του, δεν συνάδουν με τον ισχυρισμό περί άμυνας και αντιθέτως, παραπέμπουν σε επιθετική ενέργεια από την πλευρά του δράστη.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει εξαρχής ότι το σενάριο της απόπειρας κλοπής παρουσιάζει, κατά την άποψή του, σοβαρές ασυνέπειες. Όπως σημειώνει, δεν θεωρεί πειστικό το ενδεχόμενο κάποιος να αφουγκράζεται το εσωτερικό ενός σπιτιού, να αντιλαμβάνεται ότι μέσα βρίσκονται άνθρωποι και στη συνέχεια να χτυπά το κουδούνι προκειμένου να εισέλθει για να κλέψει.

Παράλληλα, ο Μιχάλης Γιαννάκος χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα σοβαρή και αξιόποινη την πράξη της διασώστριας να μεταβεί, όπως αναφέρει, μεταμφιεσμένη και οπλισμένη με μαχαίρι στην κατοικία. «Είναι ιδιαίτερη αξιόποινη πράξη αυτό που έκανε η συνάδελφος διασώστρια να πάει καμουφλαρισμένη, με μαχαίρι σε σπίτι και να μπουκάρει, να απειλήσει. Μακάρι να ζούσε για να τιμωρηθεί αυστηρά από τη δικαιοσύνη γι αυτή της τη πράξη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συγκεκριμένη ενέργεια παραπέμπει περισσότερο σε προσωπικές διαφορές και «ανοικτούς λογαριασμούς» με τον δράστη, παρά σε απόπειρα κλοπής.

Τα ερωτήματα για τον θανάσιμο τραυματισμό

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστηρίζει ότι, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, ο θανάσιμος τραυματισμός δεν φαίνεται να προκλήθηκε μέσα στο σπίτι. Όπως αναφέρει, από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι η διασώστρια βγήκε από την οικία στις 17:03.

Κατά την εκτίμησή του, εάν είχε δεχθεί τη θανατηφόρα μαχαιριά εντός της κατοικίας, δεν θα ήταν δυνατόν, έχοντας υποστεί πνευμοθώρακα που οδήγησε στον θάνατό της λίγα λεπτά αργότερα, να κινηθεί με τόση ευχέρεια.

Ο ίδιος σημειώνει ότι στο βίντεο η διασώστρια φαίνεται να κατεβαίνει τα σκαλιά «δύο δύο», χωρίς εμφανή δυσκολία ή ενδείξεις σοβαρού τραυματισμού, διερωτώμενος αν σε μια τέτοια κατάσταση δεν θα είχε δύσπνοια, έντονο πόνο ή αστάθεια στο βάδισμα.

Παράλληλα, θέτει το ερώτημα γιατί, εφόσον ο δράστης τη μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ 17:00 και 17:03, δεν ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία καταγγέλλοντας απόπειρα κλοπής και τον τραυματισμό που, σύμφωνα με την εκδοχή του, σημειώθηκε σε κατάσταση άμυνας.

Αντίθετα, ο Μιχάλης Γιαννάκος υποστηρίζει ότι ο δράστης την καταδίωξε «με μανία και μίσος», επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η διασώστρια δεν είχε αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο από το σπίτι ούτε είχε τραυματίσει σοβαρά τη σύζυγό του ώστε να δικαιολογείται μια τέτοια αντίδραση.

Η συμπλοκή στα σοκάκια και οι χρόνοι

Επικαλούμενος μαρτυρίες, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι ο δράστης φέρεται να έφτασε τη διασώστρια στα σοκάκια της Σύρου, όπου ακολούθησε συμπλοκή.

Κατά την εκτίμησή του, εκεί είναι πιθανότερο να προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός.

Ο ίδιος αναφέρει ακόμη ότι έχει συνομιλήσει με όλους τους διασώστες του ΕΚΑΒ και τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που συμμετείχαν στη διακομιδή και στην παροχή ιατρικής φροντίδας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους χρόνους του περιστατικού. Όπως σημειώνει, στις 17:09 ειδοποιήθηκε το 112 στη Ρόδο από τη σύζυγο του δράστη για τραυματισμένη γυναίκα με μαχαίρι σε σοκάκι της Σύρου, η οποία, όπως αναφέρει, είπε και σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό είναι καταγεγραμμένο, ότι «την μαχαίρωσε ο σύζυγος της σε άμυνα».

Ο Μιχάλης Γιαννάκος υπενθυμίζει ότι η διασώστρια είχε εξέλθει από το σπίτι στις 17:03 και η κλήση στο 112 πραγματοποιήθηκε έξι λεπτά αργότερα, στις 17:09, ενώ το σημείο όπου κατέρρευσε βρισκόταν περίπου 70 μέτρα από την κατοικία.

Κατά την άποψή του, η σύζυγος του δράστη δεν ήταν δυνατόν να έχει προσωπική εικόνα για όσα συνέβησαν στο σημείο όπου κατέληξε η διασώστρια, εκτιμώντας ότι την εκδοχή περί άμυνας της τη μετέφερε ο ίδιος ο δράστης, την οποία εκείνη επανέλαβε στην κλήση προς το 112.

Η διακομιδή και η απουσία του δράστη

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ περιγράφει ακόμη τις συνθήκες της διακομιδής, αναφέροντας ότι οι διασώστες του ΕΚΑΒ αναγκάστηκαν να σταματήσουν το ασθενοφόρο σε σημείο όπου ήταν εφικτή η πρόσβαση και στη συνέχεια να μεταφέρουν το φορείο πεζή για περίπου δέκα λεπτά, καθώς το ασθενοφόρο δεν μπορούσε να προσεγγίσει τα στενά σοκάκια όπου είχε καταρρεύσει η διασώστρια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν έφτασαν στο σημείο, ο δράστης δεν βρισκόταν εκεί.

Όπως αναφέρει, πάνω από τη διασώστρια βρισκόταν ένας τουρίστας που της παρείχε ΚΑΡΠΑ, ενώ κοντά υπήρχαν ακόμη τρία με τέσσερα άτομα, τα οποία βοήθησαν τους διασώστες να μεταφέρουν τη γυναίκα με το φορείο μέχρι το ασθενοφόρο και στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος διερωτάται γιατί ο δράστης δεν παρέμεινε στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια, να επιχειρήσει ΚΑΡΠΑ ή να συνδράμει τους διασώστες, εφόσον, όπως ισχυρίζεται, είχε ενεργήσει σε κατάσταση άμυνας και δεν γνώριζε την ταυτότητα της γυναίκας.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σημειώνει ότι, ενώ ο δράστης δεν βρισκόταν στο σημείο όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, υπήρξε επικοινωνία με την Πολιτική Προστασία προκειμένου να μεταφερθεί η δική του εκδοχή για το περιστατικό.

«Να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση. Η συνάδελφος είναι στο χώμα και δύο μικρά παιδιά χωρίς μητέρα. Έχουν το δικαίωμα να λάβουν απαντήσεις και να τιμωρηθεί ο δράστης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος.