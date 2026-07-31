Πολλά παραμένουν τα ερωτήματα αναφορικά με το φονικό με θύμα την 42χρονη στη Σύρο. Οι Αρχές καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να πάρουν απαντήσεις και να καταφέρουν να δουν τι τελικά συνέβη στο μοιραίο σπίτι.

Ο ανακριτής διέταξε τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της 42χρονη διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της καθώς οι μάρτυρες στις καταθέσεις τους περιέγραψαν ένα άτομο που φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση έντονης υπερδιέγερσης.

Το 32 εκατοστών μαχαίρι και η συγγνώμη

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ η οποία εισέβαλε στο σπίτι που ζουν ο 41χρονος και η 30χρονη σύμφωνα με τον δικηγόρο του ζευγαριού κρατούσε ένα μαχαίρι 32 εκατοστών τόσο δυνατά, που δύο άτομα δεν μπορούσαν να το πάρουν.

Ειδικότερα, ο Βασίλης Αλεξανδρής μιλώντας την Πέμπτη 30/7 στο OPEN είπε πως «επιχείρησαν να την αφοπλίσουν και κατέστη σχεδόν αδύνατο. Δύο άνδρες πάλευαν και η υπερδιέγερση δεν της επέτρεπε να ανοίξει την παλάμη».

Παράλληλα, σχολίασε τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν τα δύο άτομα που εκπροσωπεί, όπως και το πότε μαχαιρώθηκε η διασώστρια.

Ο δικηγόρος υποστήριξε πως η διασώστρια μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι, ενώ απέδωσε τα γρήγορα αντανακλαστικά της σε υπερδιέγερση.

Κατηγορούνται για σωματική βλάβη που με τη σειρά της οδήγησε σε θάνατο, όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό», είπε

«Όταν η δράστης επιχειρεί μια κίνηση με μεγάλη σφοδρότητα και αστοχεί, γιατί υποχώρησε ο άνδρας, έστρεψε τον κορμό της και στο σημείο αυτό ο άνδρας της κατάφερε ένα πλήγμα στην ωμοπλάτη», είπε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Υπάρχει μάρτυρας που να αναφέρει πλήγμα εκτός της οικίας; Οχι. Πριν υπάρξει δικογραφία λέει (σ.σ. ο 41χρονος) ότι την μαχαίρωσε στο σπίτι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όσον αφορά την απόφαση για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό της διασώστριας, ο Βασίλης Αλεξανδρής είπε ότι αυτομάτως έγιναν όλες προβλεπόμενες εξετάσεις, όμως επειδή «οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και έρχεται Αύγουστος, τα αποτελέσματα θα τα έχουμε τον Σεπτέμβριο».

Όταν η γυναίκα ξεψύχησε, μπροστά υπήρχαν τρεις μάρτυρες, ένας Έλληνας και δύο Ελβετοί.

Με βάση τις μαρτυρίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, ο 41χρονος της έβγαλε την κουκούλα και μόλις αποκαλύφθηκε η ταυτότητά της προσπάθησε να ψελλίσει συγγνώμη, χωρίς να ολοκληρώσει, γιατί έφυγε από τη ζωή.

Ο 41χρονος

Γιατί η διασώστρια πήγε στο σπίτι του ζευγαριού

Βασικό και ακόμη αναπάντητο ερώτημα εξακολουθεί να παραμένει ο λόγος της παρουσίας της 42χρονης στην κατοικία του ζευγαριού.

Ο 41χρονος που τη μαχαίρωσε και η 30χρονη σύζυγός του επιμένουν ότι η γυναίκα πήγε εκεί με σκοπό να τους ληστέψει. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει σε ασφαλές συμπέρασμα που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει οριστικά αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ανακριτικές Αρχές αξιοποιούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, τις καταθέσεις και τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο σημείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις αντιφάσεις στις καταθέσεις του ζευγαριού.