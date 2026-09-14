Οι αγώνες για την Premier League και τη Serie A ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (14/9).
Η δράση συνεχίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τρεις αγώνες για το ιταλικό και έναν για το αγγλικό.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς Superbet League 2
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super Cup 2026 Χάντμπολ ανδρών
19:30 Magenta Sport 3 Κόμο – Πάρμα Serie A
19:30 Magenta Sport 2 Τορίνο – Ρόμα Serie A
20:45 Magenta Sport 6 Ρίο Άβε – Εστρέλα Liga Portugal
21:45 Magenta Sport 1 Ίντερ – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Λιντς – Νιούκαστλ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα
22:00 Magenta Sport 3 League Βιγιαρεάλ – Μπέτις LaLiga
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών βόλεϊ
22:45 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα