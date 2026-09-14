Οι αγώνες για την Premier League και τη Serie A ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων τη Δευτέρα (14/9).

Η δράση συνεχίζεται στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα με τρεις αγώνες για το ιταλικό και έναν για το αγγλικό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς Superbet League 2

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super Cup 2026 Χάντμπολ ανδρών

19:30 Magenta Sport 3 Κόμο – Πάρμα Serie A

19:30 Magenta Sport 2 Τορίνο – Ρόμα Serie A

20:45 Magenta Sport 6 Ρίο Άβε – Εστρέλα Liga Portugal

21:45 Magenta Sport 1 Ίντερ – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Prime Λιντς – Νιούκαστλ Premier League

22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα

22:00 Magenta Sport 3 League Βιγιαρεάλ – Μπέτις LaLiga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σλοβενία – Ελλάδα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών βόλεϊ

22:45 Magenta Sport 2 Μπράγκα – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Γουαδαλαχάρα