Μια εξαφάνιση που παραμένει ανεξήγητη, άνθρωποι που ίσως γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα λένε και μια έρευνα που φέρνει στην επιφάνεια καλά κρυμμένα μυστικά.

Το Netflix επενδύει για ακόμη μία φορά στο μυστήριο, αυτή τη φορά με μια σειρά εμπνευσμένη από πραγματικά γεγονότα, που ξετυλίγει την ιστορία της μέσα από στοιχεία, υποψίες και αποκαλύψεις. Το «Κάποιος Θα Ξέρει Κάτι» είναι από εκείνες τις σειρές που δεν χρειάζονται εντυπωσιακές ανατροπές σε κάθε επεισόδιο για να κρατήσουν το ενδιαφέρον· αρκεί η επίμονη σκέψη ότι κάπου βρίσκεται η απάντηση και κάποιος ξέρει πού να την ψάξει.

Η υπόθεση ξεκινά όταν ένας νεαρός εξαφανίζεται μετά από μια βραδινή έξοδο με φίλους. Η οικογένειά του αρνείται να αφήσει την υπόθεση να ξεχαστεί και μια επίμονη αστυνομική έρευνα αρχίζει να φέρνει στην επιφάνεια στοιχεία, αντιφάσεις και πρόσωπα που φαίνεται να γνωρίζουν περισσότερα απ’ όσα αποκαλύπτουν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ντετέκτιβ Μοντέρο, ο οποίος προσπαθεί να ενώσει τα κομμάτια μιας υπόθεσης που γίνεται ολοένα πιο περίπλοκη.

Ένα μυστήριο που ξεδιπλώνεται αργά

Το «Κάποιος Θα Ξέρει Κάτι» δεν ακολουθεί τον καταιγιστικό ρυθμό ενός κλασικού crime thriller. Το Netflix τη χαρακτηρίζει ως μια σειρά μυστηρίου και σασπένς, με την ιστορία να ξεδιπλώνεται σταδιακά και τα στοιχεία της υπόθεσης να αποκαλύπτονται βήμα-βήμα.

Και αυτό είναι ίσως το δυνατότερο σημείο της σειράς. Όσο προχωρά η έρευνα, το ερώτημα δεν είναι μόνο ποιος ευθύνεται για την εξαφάνιση, αλλά και ποιοι γνώριζαν τι συνέβαινε και γιατί επέλεξαν να σιωπήσουν. Οι υποψίες μετακινούνται συνεχώς, ενώ η ιστορία ανοίγει παράλληλες διαδρομές γύρω από την οικογένεια, την κοινότητα και τους ανθρώπους που συνδέονται με την υπόθεση.

Μία σεζόν, οκτώ επεισόδια

Η σειρά αποτελείται από οκτώ επεισόδια, διάρκειας περίπου 32 έως 44 λεπτών, γεγονός που την κάνει σχετικά εύκολη επιλογή για binge watching.

Για όσους αναζητούν σειρές μυστηρίου στο Netflix, χωρίς να θέλουν να ξεκινήσουν μια παραγωγή πολλών σεζόν, το «Κάποιος Θα Ξέρει Κάτι» έχει ένα ακόμη πλεονέκτημα: πρόκειται για ολοκληρωμένη ιστορία μίας σεζόν.