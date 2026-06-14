Η σειρά Η γη της ελιάς έρχεται τη Δευτέρα με ένα νέο επεισόδιο και την ημέρα της κηδείας της Ασπασίας, οι δικοί της άνθρωποι παίρνουν δώρα από εκείνη.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο τη Δευτέρα στη σειρά Η γη της ελιάς.

Επεισόδιο 139 (Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 23:00)



Ο Κουράκος καλύπτει την αυτοκτονία της Ασπασίας προκειμένου να κηδευτεί κανονικά, ενώ ο Στάθης και η Κούλα τα βάζουν με τους ίδιους που δεν πήραν είδηση ότι η Ασπασία τους αποχαιρετούσε για πάντα. Η Αλεξάνδρα σοκάρεται με τον θάνατο της φίλης της και η Ερωφίλη με τον Μανώλη ταξιδεύουν από την Κρήτη για να συμπαρασταθούν στη μητέρα τους.

Η Μαρουσώ κι ο Αντώνης σκέφτονται να κάνουν μια γερή μπάζα και να το σκάσουν, καθώς οι εντάσεις με τον Παυλή και τη Χριστιάνα έχουν οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Η Μυρτώ γράφει ένα γράμμα στον Κουράκο με σκοπό να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Την ημέρα της κηδείας της Ασπασίας, τα κοντινά της πρόσωπα λαμβάνουν αποχαιρετιστήρια δώρα από εκείνη.